Im Trog gen Ortwig abgetrieben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549325/

"Dass wir überhaupt groß geworden sind ..." Renate Böhm muss immer wieder den Kopf schütteln, wenn sie an die prägenden Ereignisse denkt, die sie in ihrer Kindheit miterlebt hatte: Die Flucht vor dem Krieg 1945, da war die Familie bis Rüdersdorf gekommen, war das eine; das Hochwasser zwei Jahre später das andere. Noch kurz vor dem Hochwasser war ihre Cousine auf tragische Weise umgekommen. Die Familie hatte beim Großvater auf dem Rohrhorst, der 1724 angelegten ursprünglichen Dorfanlage von Wilhelmsaue, einen Hof. Die Cousine, damals neun Jahre alt, sollte Zuckerrübensirup umrühren. Und war dabei in den Kessel gefallen. Sie starb an den Verbrühungen und wurde am 12. März beigesetzt. Als dann die große Überschwemmung kam, da kam der Sarg mit der Cousine wieder hoch und trieb durch den Ort. Auch die nach Kriegsende notdürftig in Bombentrichtern verschütteten Kriegstoten waren wieder freigespült worden "Es stank entsetzlich!", erinnert sich Renate Böhm. Während das Gehöft des Großvaters auf dem höher gelegenen Rohrhorst weniger überschwemmt war, war ihre Familie in der alten Schule, dem jetzigen Landschulheim an der Kirche, untergekommen. Von dort ging es per Kahn zu anderen Orten. "Ich weiß noch, wie meine Oma und meine Mutter am 13. April eine Geburtstagsausfahrt machen wollten. Es war eine Woche nach Ostern und meine Oma hatte ihren schönen Pelzmantel an. Da kippte der Kahn und der schöne Pelzmantel war hin."

Paul Böhm war zwölf Jahre alt, als der Damm brach. Die Familie mit fünf Kindern hatte den Hof in Altbarnim gepachtet, der heute von der Schäferei Dirk Schulze betrieben wird. Der Vater war als Volkssturmmann in den letzten Kriegstagen gefallen, so dass sich die übrige Familie selbst durchbeißen musste.

Der Hof liegt abseits des Dorfes Großbarnim nahe der Oderbruch-Chaussee (heute L33), so dass eine Alarmierung kaum erfolgen konnte. "Das Wasser kam langsam und stieg kontinuierlich an", erinnert sich Paul Böhm. "Wir Kinder hatten große Angst." Dann kam der Tag, an dem er schon glaubte, sterben zu müssen. Wenn auch der höher gelegene Hof noch mit Steinen und Brettern gut zu überqueren war, so musste man doch auch ins Dorf kommen. Aus einem Schweinetrog wurde ein Boot. Stäbe mit Brettern wurden die Paddeln. Damit sollte der Zwölfjährige bis zur Großbarnimer Gaststätte Steffen gelangen. An diesem Tag jedoch kam ein Sturm auf. Der drückte das kleine Boot so, dass Paul Böhm die Macht darüber verlor und immer mehr abtrieb. "Ich kam mit dem trog immer weiter in Richtung Ortwig ab", erzählt er weiter. Als nichts mehr half, sprang er heraus ins eiskalte Wasser. Zunächst einmal war er heilfroh, dass es nicht so tief war. "Denn Schwimmen hatten wir nicht gelernt!" Mit dem "Kahn" an der Leine kam er schließlich völlig durchgefroren wieder zu Hause an. "Wir hatten das Ganze von unserem Haus aus beobachtet", ergänzt sein Bruder Horst, der heute in Letschin wohnt und ein Jahr älter ist. "Wir haben ihm damals zugerufen, dass er schnell rausspringen soll."

Aber es habe auch schöne Erinnerungen an Abenteuer gegeben. Als das Wasser zurückging, blieben die Senken voller Wasser mit tausenden Fischen darin übrig. Die Kinder nahmen Körbe, um damit auf Fischernte zu gehen. "Für uns war es der Jagdtrieb. Ich kann mich an besonders viele Hechte erinnern. Die wurden gebraten und gekocht. So kamen wir ganz gut durch", erzählt Paul Böhm.

Seinem Bruder Horst sind vor allem Tiergeschichten in Erinnerung: "Unsere Hunde haben die umherschwimmenden Hasen gejagt. Und die Füchse haben versucht, sich auf Inselchen zu retten", erzählt er. Für die Kinder nicht ganz unwichtig: Die Schule fiel natürlich wegen des Hochwassers aus.

Haben auch Sie Erlebnisse an das Hochwasser 1947? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir kommen gern und schreiben Ihre Geschichte auf, Tel. 03346 472, E-mail: seelow-red@moz.de