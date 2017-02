Workshops für Menschen mit und ohne Hund

artikel-ansicht/dg/0/

Das erste Seminar zum Thema "Schlagfertigkeitstraining - nicht nur für Hundehalter" findet am 24. Februar von 18 bis 21 Uhr statt. Hundetrainerin Dagmar Spillner - sie leitet die Osteroder Haustierakademie - richtet sich mit ihrem Workshop an alle Menschen, die Konflikten eher zwiespältig gegenüberstehen, weil sie sich nicht für schlagfertig halten, denen passende Antworten erst immer zu spät einfallen oder die sich Erwiderungen auf Angriffe nicht zutrauen.

Das Schlagfertigkeitstraining soll ermöglichen, stilvolle Erwiderungen zu finden und im Idealfall eine Meinungsverschiedenheit wieder auf eine Sachebene zu bringen. Die Teilnahme kostet 25 Euro, 15 Euro für einen begleitenden Familienangehörigen.

Bei dem zweiten Seminar am 25. und 26. Februar geht es um das Thema "Giftköder (und mehr) links liegen lassen". Referentin Dagmar Spillner klärt in einem theoretischen und praktischen Teil darüber auf, woran sich Hunde vergiften können, wie man ihnen beibringt, den Köder auszuspucken und über erste wichtige Hilfemaßnahmen.

Der Workshop findet am 25. Februar von 10 bis 18 Uhr und am 26. Februar von 9 bis 16 Uhr im Awo Erlebnishof in Beeskow, Lübbener Chaussee 8, statt. Direkt im Erlebnishof gibt es Übernachtungsmöglichkeiten für Seminarteilnehmer und Hunde.

Das zweitägige Seminar kostet 180 Euro mit Hund, 90 Euro ohne Hund und 70 Euro ohne Hund und ohne begleitenden Familienangehörigen. Wer an beiden Seminaren teilnimmt, dem wird ein Rabatt von zehn Euro gewährt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldungen finden Sie unter der Internetadresse www.schlaubehunde.de oder www.awo-erlebnishof-beeskow.de