Öffentliche Terrassen am Peetzsee-Ufer

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Der neue Bürgerpark, der am ehemaligen "Hotel am Peetzsee" entstehen soll, nimmt Konturen an. Am Mittwochabend wurde der erste Entwurf im Ortsbeirat vorgestellt. Außerdem erteilte das Gremium einem Interessenten für die Steganlage am Südstrand den Zuschlag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549327/

Ein etwa zwei Meter breiter Weg führt von der Karl-Marx-Straße direkt ans Peetzsee-Ufer. "Da er für Rollstuhlfahrer geeignet sein soll, beträgt das Gefälle maximal sechs Prozent", sagte Antje Böhler vom Landschaftplanungsbüro Böhler & Naumann, die den Plan für den Bürgerpark entworfen hat. Neben dem Weg sollen sich Terrassen erstrecken. Auf diesen sind Sportgeräte für Senioren vorgesehen, die auch von Kindern genutzt werden können. Stepper, drehbare Scheiben zur Stärkung der Rückenmuskulatur sowie Gleichgewichtstrainer zählte Antje Böhler auf. Zudem regte sie an, Geräte aufzustellen, die von Rollstuhlfahrern genutzt werden können - auch wenn diese etwas teurer seien.

Ein runder Platz mit Pergola, eine Sonnenuhr, Spieltische, Sandspielfläche sowie Liegefläche gehören zum Konzept. Insgesamt ist das Gelände, auf dem der Bürgerpark entstehen soll, 2320 Quadratmeter groß. Allerdings entfällt knapp die Hälfte auf Parkflächen und Weg.

Das Konzept für den Bürgerpark hat Antje Böhler nicht neu erfunden. Es handelt sich im Wesentlichen um die Planung, die einst für die Karl-Marx-Straße 13/14 entwickelt wurde - wo der Park ursprünglich entstehen sollte. Als die Gemeinde Ende 2016 allerdings für 980 000 Euro das ehemalige "Hotel am Peetzsee" mit seinem 4500 Quadratmeter großen Grundstück erwarb, beschloss sie, den Park neben dem Hotel zu bauen. Die damals bewilligten Fördermittel von 150 000 Euro können laut Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) auf das neue Grundstück übertragen werden.

Im Ortsbeirat fand das Konzept Anklang. "Hört sich gut an", sagte Pamela Eichmann (SPD). "Es beinhaltet alles, was wir uns vorgestellt haben", stellte Christiani fest. Ende März/Anfang April müsste die Umsetzung beginnen, damit der Eröffnungstermin Ende Mai gehalten werden könne.

Ihn störe, dass Parkplätze und Weg die zusammenhängende Grünfläche am Seeufer zerteilen, äußerte Lothar Runge (Bürgerbündnis Grünheide) Kritik. Seiner Meinung nach sollten die Parkplätze ans Hotel gerückt werden. "So können die Gäste aus dem Biergarten die Menschen auf den Sportgeräten direkt beobachten", pflichtete Ortsvorsteher Uwe Werner (parteilos) bei. Letztlich schloss sich das Gremium der Auffassung an. Antje Böhler sagte zu, ihre Planung zu überarbeiten und am 14. Februar in einer Sondersitzung vorzustellen.

Nicht nur am Westufer des Peetzsees wird es Veränderungen geben. Am Südufer ebenfalls. Dort will die Gemeinde ihre Steganlage Am Schlangeluch, die zuletzt wenig genutzt wurde, neu verpachten. Zwei Interessenten gab es, sagte Ortsvorsteher Uwe Werner. Der Ortsbeirat entschied sich für Torsten Fietz aus Hangelsberg, der einen kleinen Bootsverleih eröffnen möchte. Zwei Hausbote, Kanus und Tretboote will der 35-Jährige anbieten. "Ich kenne auch Leute aus der Feuerwehr, die noch Liegeplätze für Boote suchen, denen würde ich welche anbieten", sagt Fietz. Die Investitionen, um den Steg instand zu setzen, schätzt er auf 3000 Euro. Je nachdem, wie sich der Pachtvertrag gestalte, könne er sich auch vorstellen, eine öffentliche Toilette aufzustellen, so Fietz. Die Boote will er ab dieser Saison dort vermieten. Die entsprechende Internetseite "KSK Charter" sei bereits im Aufbau.