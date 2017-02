Vom Traktor auf die Bühne

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die VorstellBar am Mittwochabend an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Ubs.) war ein kleines polnisches Fest. Moderator und Ubs.-Schauspieler Ireneusz Rosinski begrüßte als Gast seine Kollegin Katarzyna Kunicka. Beide stammen aus Polen. Doch während der erfahrene Rosinski perfekt Deutsch spricht, lernt Kasia, wie ihr polnischer Kosename liebevoll vom Theater verwendet wird, die ihr fremde Sprache im Schnelldurchlauf. Sie ist erst seit Juni 2016 fest an den Ubs. engagiert. Rein gefühlt spielt sie schon länger am Schwedter Theater. Genauer gesagt seit ihrem ersten Studienjahr an der Musicalschule Danzig. Dort hat Ubs.-Intendant Reinhard Simon sie bei einem Casting für "Romeo und Julia" entdeckt und ihr einen Vertrag angeboten, obwohl sie noch mitten im Studium steckte.