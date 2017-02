Eberswalde gewinnt Vierbeiner für sich

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mit der Fressnapf-Filiale in der Heegermühler Straße bekommt Eberswalde einen Fachmarkt für Tierfutter und -zubehör. Eigentlich einen weiteren, neben Zoo&Co. Die Pläne für das Fachmarktzentrum in Finowfurt scheinen sich für diesen Interessenten erledigt zu haben.

Poppies, Kaubarren, Müsli-Herzen - Fines kleines Hundeherz schlägt höher bei alle den Leckereien, die mit der neuen Fressnapf-Filiale in die Stadt gekommen sind. Herrchen und Frauchen Frank und Annett Sobieski haben die Beagledame aber deshalb zum Eröffnungstag mitgenommen, um ein neues Geschirr auszusuchen und es auch gleich anzuprobieren.

Mitarbeiter Simon Treudler ist bei der Anprobe behilflich. Rot soll es sein und in Größe M sitzt es auch wie angegossen. Dank des Eröffnungsrabatts sind Futter und Leckerlies erst recht noch drin, erzählen die Hundebesitzer. "Wir sind froh, dass es so etwas nun in Westend gibt", sagt Frank Sobieski über die Fressnapf-Filiale. "Das fehlte vorher", so der 62-Jährige.

Auf 640 Quadratmetern beraten in der Heegermühler Straße 45a nun sechs Mitarbeiter Tierbesitzer zu Futter, Spielzeug, Liegekissen und Fellpflegeprodukten. Simon Treudler ist einer von ihnen. Der 35-jährige Eberswalder war auf Jobsuche, seine Erfahrung mit Hunden haben den Kaufmann im Einzelhandel die Stelle dann ergattern lassen. Das Sortiment, das die Mitarbeiter kennen müssen, bringt zum Staunen. Neben Futter für Hund, Katze, Nager, Vögel und Fische plus Zubehör finden Kunden auch Obst- und Gemüsesnacks oder besonders fleischhaltiges Futter ohne Getreide für den Hund. "An viele Produkte müssen sich die Eberswalder erst gewöhnen", sagt Simon Treudler.

Wegen des branchengleichen Fachhandels Zoo&Co. in Finow macht sich Mike Thürk keine Sorgen. "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagt der 37-Jährige, der insgesamt 18 Fressnapf-Standorte in Berlin und Brandenburg betreut. Die Fressnapf-Filiale in Eberswalde verkaufe zwar keine lebenden Tiere, sei dafür aber der Alles-Anbieter rundum das Tier.

Und die Pläne für das Fachmarktzentrum in Finowfurt? Seit einigen Jahren kämpft die Gemeinde Schorfheide für die Erweiterung mit ursprünglich sechs weiteren Fachmärkten auf den freien Flächen an der Bundesstraße 167. Eberswalde verweigert seither als Nachbargemeinde seine Zustimmung und begründet das mit dem eigenen Kaufkraftverlust.

Neben Aldi und einem Drogeriemarkt war auch immer der Name Fressnapf als Interessent gefallen. "Vor zwei Jahren haben wir ein Angebot für einen Zentralmarkt in Finowfurt bekommen und abgelehnt", berichtet stattdessen Mike Thürk. Die Lage dort sei aufgrund der Einfallstraße nie sonderlich interessant gewesen. "Es ist aber nicht völlig ausgeschlossen, einen weiteren Standort in Finowfurt in ein paar Jahren zu errichten", sagt Thürk. Er halte es aber für unwahrscheinlich, dass die Vertriebszentrale des Unternehmens eine weitere Filiale in so unmittelbarer Nähe befürworten würde. "Das wäre geschäftsschädigend", so Thürk.

Indes hat Manuela Brandt, Bauamtsleiterin der Gemeinde Schorfheide, einen aktualisierten Plan für die verfügbaren Bauflächen angekündigt. Im Laufe des Februars solle dieser an die Stadt Eberswalde und den Landkreis zur Stellungnahme herausgeschickt werden. Wenn Fressnapf als Interessent nun nicht mehr infrage käme? "Dann ist das auch nicht so schlimm. Wir wollen einfach nur den Standort ausbauen", so Manuela Brandt. Aldi würde auf Zusage warten, die Drogeriekette hätte locker angefragt, nur mit Fressnapf habe man "länger keinen Kontakt gehabt", berichtet sie weiter.

In Eberswalde zumindest ist die Haustierwelt in Ordnung. Neben Beagledame Fine begleiten noch andere Vierbeiner ihre Besitzer zum Einkauf. Ein junger Mann spendiert seinem Tier eine große Tüte mit fleischgefüllten Hundekuchen.

Fressnapf in der Heegermühler Straße 45a, Eberswalde, Mo. bis Fr. 9 bis 20 Uhr, Sa. 9 bis 18 Uhr