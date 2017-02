Austausch der Erfahrungen über Autismus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zwei Mütter von autistischen Kindern laden am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr zum Elterntreff im Evangelischen Gemeindezentrum, Robert-Koch-Straße 37. Das Treffen ist offen für alle betroffenen Eltern von autistischen Kindern und Jugendlichen und für Erwachsene mit Asperger-Autismus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549330/

"Das Leben mit Autismus ist nicht immer einfach. Oft fehlt es an Informationen und Orientierungen. Bei den Zusammenkünften möchten wir Erfahrungen austauschen und weitergeben, uns gegenseitig unterstützen, Tipps geben, Wissen sammeln und von Fachtagen oder Veranstaltungen berichten - und das alles in ruhiger und ungezwungener Atmosphäre", heißt es in der Einladung. Die Teilnehmer können aber auch nur zuhören und von den Erfahrungen der anderen Betroffenen profitieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.