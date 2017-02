Der Körper als Musikinstrument

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549332/

"Fufufufufu... ahhaahhaah..." Zackig stehen die Mädchen und Jungen auf von ihrem Holzhocker, kommen mit einem Satz darauf zum Stehen. Kreuzen beinahe synchron dort oben die Arme vor der Brust. Klatschen, erst in die Hände, dann auf die Schenkel. Singen dabei ohne Unterlass. Die Töne kommen laut und lustig. Musik bei Heike Hardt ist auch immer ein bisschen Sportunterricht. Denn sie lässt ihre Kinder nicht nur die Tonleiter rauf und runter singen. Sie lässt sie sich bewegen und so erst gar keine Langeweile aufkommen.

Immer dienstags treffen sich die Kurrende-Gruppen im Evangelischen Gemeindehaus St.-Georg. Heike Hardt, die Leiterin, begrüßt alle Kinder, in dem sie jeden einzelnen Namen singt. Die Kinder grüßen singend zurück. Das ist eins von vielen Ritual, die im Laufe der Probe folgen werden. Mit fünf Kindern hat die studierte Kirchenmusikerin 2005 mit der Kurrende in Frankfurt begonnen. Inzwischen sind es um die 30 Mädchen und Jungen, die mitmachen. Einige von ihnen wachsen nicht mal mit dem evangelischen Glauben auf - sondern sind katholisch geprägt. Nachwuchssorgen plagen die Frankfurterin nicht. Im Gegenteil: Der Zulauf sei gut, sagt sie. Wer fünf Jahre alt ist, kann bereits in der kleinen Kurrende mitsingen. "Von klein auf sollten Kinder singen", steht für Heike Hardt fest. So ist die Chance am Größten, dass sie auch später in der Gemeinschaft singen, in der Kinder- und Jugendkantorei etwa oder gleich ihr ganzes Leben lang in einem Chor.

Die Kinder proben diesmal nicht nur für ihre nächsten Auftritte. Auch erste Besprechungen für das neue Musical stehen an, die Rollen sollen demnächst verteilt werden. Jedes Jahr bringt die Kurrende ein Kindermusical auf die Bühne. "König David" hieß es 2016. Das mochten die Mädchen vor allem. "Weil wir da auch tanzen konnten", sagt eine Nachwuchssängerin.

Dieses Jahr steht der Reformator Martin Luther im Mittelpunkt. Das Musical, das die Kinder im Juli zum ersten Mal in der Kirche St.-Georg zeigen werden, wurde gerade erst uraufgeführt. Geschrieben haben es Gerd-Peter Münden und Brigitte Antis. Es geht um Luthers Kindheit, das Gelübde, den Reichstag in Worms, um Bibelübersetzungen, Wirrungen aber auch um die neue Familie. "Das Schöne ist", sagt Heike Hardt, "dass die Geschichte aus dem Blickwinkel der Kinder erzählt wird und dass sie etwas über das Leben von Kindern zu Luthers Lebzeiten erfahren." Quasi Geschichts- und Musikunterricht im Doppelpack.

Während Heike Hardt als Kurrende-Leiterin für den musikalischen Teil zuständig ist, kümmern sich Burkhard Koller und Katechetin Hilde Anlauff um die Darstellung, die Rollen. Sie studieren mit den Kindern Texte ein und helfen ihnen bei den szenischen Proben. Kostüme müssen angefertigt, Requisiten besorgt werden. Im Frühjahr werden die Kinder außerdem zu einem Probenwochenende aufbrechen. "Im Hirschluch erwartet sie viel frische Luft, Wald, Spielen, Singproben. Das finden die Kinder natürlich Klasse", versichert Heike Hardt.

Die Begeisterung, die die Kurrende-Leiterin bei den Kindern auslöst, kommt nicht von ungefähr. Als Mutter von drei Kindern weiß sie selbst am Besten, wie sie den Nachwuchs motiviert. Darüber hinaus hat sie lange gesucht, bis sie auf eine Methode stieß, die ihr selbst Freude bereitet, mit Kindern Musik zu machen - nämlich die Justine-Ward-Methode. Diese unterrichtet sie auch an der Evangelischen Grundschule in Frankfurt. Jeder neue Schüler durchläuft bei Heike Hardt die Singschule. Diese gehört längst zum besonderen musischen Profil der Bildungseinrichtung. Hinter der Justine-Ward-Methode verbirgt sich, den Körper als Instrument zu nutzen - ohne Triangel und Klanghölzer. "Wir setzen uns nur mit der Stimme und unserem Körper auseinander", erklärt Heike Hardt. "Damit wachsen wir ja auch auf." Die Stimme eines Menschen sei das persönlichste, das er besitzt. Kinder, die singen, fänden sich darüber hinaus auch emotional gut aufgehoben, steht für die Musiklehrerin fest. "Zusammen zu musizieren, ist nicht nur etwas tolles, sondern schafft auch einen Wohlfühleffekt und bietet eine Chance, sich weiter zu entwickeln."