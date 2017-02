Volles Programm im Schlossmuseum

artikel-ansicht/dg/0/

Vor allem freut sich Kastellanin Berit Gloede aber darüber, dass eine wichtige Errungenschaft aus dem vorigen Jahr - dem 800. Jubiläumsjahr Oranienburgs - sich ausgesprochen gut etabliert hat: die Museumswerkstatt, die jeden Monat einmal ihre Türen öffnet. Mehr als ein Dutzend Kinder und Jugendliche - oft auch gemeinsam mit ihren Eltern - nutzen die einzelnen Angebote, um Näheres über die Exponate des Museums zu erfahren und sich anschließend selbst einmal beim Weben, Malen oder Schmieden auszuprobieren.

Drei Mal wird es zudem eine Ferienwerkstatt für Schüler ab zehn Jahren geben. Die erste zum Thema "Zauberhaftes aus Wolle und Seide" ist gerade erfolgreich beendet worden. Die nächste zum Thema Malen ist vom 19. bis 21. April geplant. Weben steht vom 1. bis 3. November erneut auf dem Programm. Außerdem soll es ab Herbst dieses Jahres die Möglichkeit geben, auch Kindergeburtstage im Schlossmuseum feiern zu können. "Wir wollen schon die Jüngsten - unsere Besucher von morgen - für die Geschichte unserer Vorfahren interessieren", sagt Berit Gloede.

Eine Möglichkeit dazu soll zudem ein interaktives Angebot eröffnen, das voraussichtlich ab April im Schlossmuseum Einzug hält. Am Ende des Rundgangs durch die kurfürstlichen Gemächer können sich Museumsbesucher dann an einem Bildschirm mit Touchscreen an einem Wissensquiz zum Museum und seinen Exponaten beteiligen. "Auch einige Schlossgeister treten dabei in Erscheinung", sagt Berit Gloede. Mehr aber will sie verständlicherweise noch nicht verraten.

Die beliebte Reihe "Theater im Schloss" mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern wird dieses Jahr mit insgesamt sieben Veranstaltungen fortgesetzt. Darunter mit einem musikalisch-literarischen Paul-Lincke-Programm (20. Mai), mit der Geschichte von Lili Marleen (23. Juni), Liebesbriefen von Bernard Shaw und Stella Campbell (4. August), einem Loriot-Abend (9. September), mit Fontane Balladen (7. Oktober), dem Wirtshaus im Spessart (10. November) und Nussknacker und Mausekönig (8. Dezember).

Am 18. Juni jährt sich der Todestag von Kurfürstin Louise Henriette von Oranien zum 350. Mal. Deshalb gibt es um 10 Uhr zunächst einen Ökumenischen Festgottesdienst auf dem Schlossplatz und eine Kranzniederlegung am Louise-Henriette-Denkmal. Berit Gloede lädt aus diesem Anlass zu einer "Spurensuche im Schloss" ein und wird dabei Bekanntes und Unbekanntes von der Oranienburger Namensgeberin zu berichten wissen. Die Spurensuche beginnt um 16 Uhr. Sie wird am 9. Juli und 21. Oktober nochmals angeboten.

Aus ihrer niederländischen Heimat hat Louise Henriette ihre Vorliebe für asiatisches Porzellan mitgebracht. Der europäische Markt dafür war damals in niederländischer Hand. Auch die Tradition von Porzellan-Kabinetten stammt von dort. Die Oranienburger Porzellankammer galt nach dem prunkvollen Ausbau zum Barockschloss durch Friedrich I. als die edelste Sammlung weit und breit. "Mehr als 5 000 einzelne erlesene Stücke hat sie damals umfasst", sagt Berit Gloede. Wie dieser Prunk damals aussah, verrät ein Blick auf einen Bildschirm in der Porzellankammer. Eine Computersimulation, die nach Original-Dokumenten zusammengestellt wurde, präsentiert ein weiß-blaues Meer an Schalen, Tassen, Tellern und Vasen aus feinstem Porzellan.

Nur wenige Exemplare davon gibt es noch. Eine große, gut bestückte Etagère, eingerahmt von zwei großen Dragoner-Vasen, zeigt heute die Überbleibsel des "weißen Goldes" aus Louise Henriettes Zeiten. Auch die Säulen und Pilaster, die dem Raum ihren noblen Charakter verleihen, existieren heute nicht mehr. "Vielleicht gelingt es ja eines Tages, von diesem Glanz wieder etwas auferstehen zu lassen", wünscht sich Berit Gloede.

Zunächst aber freut sie sich auf eine populäre Veranstaltung, die aus Oranienburg nicht mehr wegzudenken ist: das Orangefest am 30. April. Damit erinnern die Stadt Oranienburg, das Schlossmuseum und die Tourismus & Kulturgesellschaft an die historischen niederländischen Wurzeln Oranienburgs. Zum zehnten Mal.