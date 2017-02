"Nur die Hautfarbe ist eine andere"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Gesichter des Oderbruchs - sie wohnen, leben, lieben und arbeiten hier. In einer MOZ-Serie erzählt das OderlandEcho über sie. Heute: Kerstin Großkopf aus Bad Freienwalde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549334/

Auch anderthalb Jahre danach kann sich Kerstin Großkopf noch gut an alles erinnern. Sie gerät ins Schwärmen, wenn sie von den Menschen, dem Land und der Natur spricht. Im September 2015 startete die Zahnärztin für die Organisation "Dentists for Africa" zu einem vierwöchigen Hilfseinsatz nach Kenia.

Wenn sie in ihren Fotoalben blättert, wird die Zeit, die sie dort verbrachte, plötzlich wieder ganz präsent. Kerstin Großkopf strahlt, wenn sie sich an besondere Erlebnisse zurückerinnert.

Zusammen mit einer ihrer Zahnarzthelferinnen und einer befreundeten Ärztin reiste sie in die Region von Kapnüeberei. Von dort aus fuhren sie zu Schulen, um die Kinder zu behandeln oder richteten ihre kleine zahnmedizinische Station zum Teil auch in Kirchen ein. Sowohl Menschen aus dem Ort als auch aus einiger Entfernung seien zu ihr gekommen, erzählt Kerstin Großkopf.

Bei der Behandlung der Patienten kam auch der Unterschied zwischen Armen und Reichen zum Ausdruck - aber anders als man es erwarten würde. Die Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kamen, würden oft nur regionales Essen wie Gemüse und Obst zu sich nehmen und Wasser oder Tees trinken. "Dadurch hatten sie kaum Karies", ist der Zahnärztin aufgefallen. Kinder aus besser situierten Familien, die sich stärker an der westlichen Kultur orientieren, Cola und andere zuckerhaltige Nahrung verzehren, hätten oft häufiger Karies gehabt.

Egal woher die Menschen kamen, welche gesundheitlichen Probleme sie hatten und auch bei langen Wartezeiten: "Alle waren tapfer, diszipliniert und geduldig", erinnert sie sich. Kein Kind habe geschrien. Wenn sie mehrere Stunden warten mussten, hätten sich die Menschen zu beschäftigen gewusst.

Auch in der Zahnpflege konnte sie selbst noch etwas dazu lernen: Auch wenn viele dort eine klassische Zahnbürste besitzen, wie die Menschen hierzulande sie kennen, haben die Kenianer noch andere Methoden. Oft hätte sie beobachtet, wie die Menschen dort auf kleinen Zweigen kauten. "Eine natürliche Zahnbürste", sagt Kerstin Großkopf. Durch das Kauen würden ätherische Öle freigesetzt werden, die anti-bakteriell wirken, erklärt sie. "Man kann viel lernen von anderen Kulturen und Gepflogenheiten", weiß die 57-Jährige.

Nachhaltig beeindruckt hat sie auch die Offenheit der Kenianer. Sie erzählt von der Herzlichkeit der Menschen vor Ort. "Es gibt viel Verständnis und Hilfsbereitschaft untereinander", sagt sie. Wenn sie und ihre Begleiter sich bei einem Spaziergang verliefen, habe es immer Menschen gegeben, die sie wieder zurückbrachten. Sie habe sich dort dadurch sehr sicher gefühlt, erinnert sich die Zahnärztin.

Ihre Erlebnisse weit weg von der Heimat beeinflussen auch heute noch ihr Leben in Bad Freienwalde. Sie seien dort als Ausländer hingekommen und herzlich aufgenommen worden, resümiert sie. Sie wünsche sich, dass es auch woanders so sei, sagt sie mit Blick auf die Situation der Flüchtlinge in der Region.

Auch die Menschen in Afrika hätten rotes Blut, ein Gehirn wie wir, betont sie. "Nur die Hautfarbe ist eben eine andere." Ähnlich empfindet sie auch gegenüber den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind. Nach ihrer Rückkehr im Herbst 2015 seien die ersten Flüchtlinge in der Region angekommen. "Es sind Menschen wie du und ich", sagt sie in aller Deutlichkeit.

Es habe sie bedrückt zu erleben, wie hierzulande zum Teil auf die Geflüchteten reagiert werde. Es gebe viel Angst und Unsicherheit unter den Menschen, sagt Kerstin Großkopf. Dass ihnen nach den Kriegserlebnissen auch hier Gewalt entgegengebracht wird, erschüttert sie. "Wenn jemand in Not ist, sollte man ihm helfen", ist sie überzeugt. Sie selbst würde mit ihren Kindern auch fliehen, wenn Bomben fallen, zeigt sie Verständnis für die Situation der Angekommenen.

Aus diesen Gründen habe auch sie sich in Willkommenskreisen der Stadt engagiert und behandelt inzwischen zahlreiche Geflüchtete in ihrer Praxis. Durch den Krieg seien viele jahrelang nicht beim Zahnarzt gewesen, ist ihr während der Behandlung aufgefallen.

Unterstützen möchte die Zahnärztin aber auch irgendwann wieder Menschen vor Ort auf anderen Kontinenten, sagt die Vielreisende, die es neben Afrika bereits nach Kuba, die Philippinen oder Marokko verschlagen hat. Kontakt habe sie auch zu einer Zahnarzthelferin in Peru, wo dringend Ehrenamtliche benötigt werden. Wo genau sie die nächste Reise oder der nächste Hilfseinsatz führen wird, ist noch offen. Auch Namibia reizt sie. Fest steht: "Meine letzte Reise nach Afrika war es bestimmt noch nicht."

Bei der "Welt im OFFi" wird sie am 7. Februar um 18.30 Uhr von ihren Erlebnissen berichten. Dazu gibt es einen Auftritt der Trommlergruppe und ein landestypisches Essen.