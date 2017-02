Heimliche Post in der Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Jedes Jahr wird am 14. Februar die Liebe zelebriert. Aus diesem Anlass widmet sich das Oder-Spree Journal einem besonderen Liebesbeweis: dem Liebesbrief. In einer losen Serie bis zum Valentinstag werden Briefe samt der Geschichten dahinter vorgestellt.

So viele Liebesbriefe: Die 76-jährige Waltraud Johne aus Weichensdorf hat aufgrund der MOZ-Serie die alten, vergilbten Briefe ihrer Jugendliebe Dietmar herausgesucht. Gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Enkelin Ildiko zeigt sie diese in die Kamera.

"Als ich den Aufruf in der MOZ gelesen habe, habe ich mich sofort erinnert", sagt Waltraud Johne aus Weichensdorf. Neben den zwei großen Kästen mit den Briefen von ihrem Mann Gottfried fand sie die kleine weiße Plastiktüte mit den vielen, vergilbten Zetteln von ihrer ersten Jugendliebe. Das war Dietmar. Als sie einander die ersten Blicke austauschten, war er in der neunten Klasse, Waltraud, damals noch Krondorf, in der achten. Doch bei den Blicken blieb es nicht, sie verabredeten sich per "Post" und machten sich Komplimente.

"Wir besuchten die Geschwister-Scholl-Schule in Roßwein in Sachsen. Das war eine große Schule mit über 400 Schülern", erinnert sich die heute 76-Jährige. Bei den pubertierenden Jugendlichen knisterte es an allen Ecken und Enden und Waltraud mittendrin. "Wir hatten sogar einen Briefboten, den nannten wir Schengscheng. Warumj, weiß ich nicht mehr. Er hatte die Aufgabe, die ihm heimlich zugesteckten Briefchen oder Zettel zu überbringen. Die Älteren lernten ja im anderen Flügel der Schule." Mindestens noch 40 dieser schon leicht vergilbten Zettel breitet Waltraud Johne auf dem Tisch aus - alle von Dietmar. Sie kann sich scheckig lachen über das, was er damals in fein säuberlicher Schreibschrift geschrieben hat. Mal ist Dietmar traurig, weil sie ihn nicht mehr anguckt, mal versichert er, dass er keine andere außer ihr hat und droht dem Mädchen, das das Gegenteil als Gerücht in die Welt gesetzt hat: "Die kann was erleben, wenn ich sie sehe." Dann wieder Verabredungen wie diese "Gehst Du mit mir auf die Rodelbahn?" oder "Bleibt es dabei, dass wir am Sonntag Schifferklavier spielen?".

Auch Komplimente verteilt der ein Jahr ältere Dietmar: "Deine neue Haarfrisur gefällt mir wirklich gut. Da siehst Du viel hübscher aus als mit Zöpfen." Dietmar möchte auch von Waltraud Post, auch wenn nichts Tragendes darin steht: "Wenn du nicht weißt, was du mir schreiben sollst, so schreib einfach auf: Ich weiß nicht, was ich dir schreiben soll. Das kannst du ruhig schreiben, das nehm' ich dir nicht übel." Schon damals zeichnete Waltraud Johne, die Vorsitzende des Beeskower Kunstkreises, gern. In einem Brief zeichnet sie mit Bleistift ein Mädchen und einen Jungen und fragt: Wer ist das? Natürlich Dietmar und Waltraud.

Am Anfang stand nur "Dietmar" unter seinen Zeilen, mit den Wochen steigerte sich die Vertrautheit von "Dein Dietmar" bis zu "Gruß und Kuss Dein Dietmar". Lange hat es gedauert, ehe sie den ersten Kuss wagten "Und das war auch schon das Höchste der Gefühle", zieht Waltraud Vergleiche zu der heutigen Jugend.

Aber Dietmar zog weg und ward nie wieder gesehen. "Ich weiß nicht, ob er noch existiert." Aber die aufregende Zeit an der Schule ist nicht vergessen. "Was haben wir Mädchen gelitten mit der Verliebtheit", lacht Waltraud Johne. "Und wir hatten immer Sorge, den richtigen Mann zu finden."

Das ist dann doch noch geglückt. Während des Studiums in Leipzig - sie widmete sich der angewandten Kunst - lernte sie beim Tanz Gottfried, den angehenden Veterinärmediziner, kennen. 1961 verlobten sie sich in einer Telefonzelle, seit 1962 sind sie verheiratet. Da war Dietmar längst vergessen, nur die Tüte mit seinen Briefen hat Waltraud aufgehoben.

Fünf Kinder haben Waltraud und Gottfried Johne gemeinsam großgezogen, sie haben sechs Enkel und eine Urenkelin.

Auch von ihrem Mann hat Waltraud Johne Liebesbriefe bekommen. "Während seiner eineinhalbjährigen Armeezeit haben wir uns sehr, sehr viel geschrieben. Damals waren wir ja schon junge Eltern", erzählt Waltraud Johne. Erst kürzlich hätten sie und ihr Mann die vertrauten Briefe mal wieder hervorgeholt und viel Freude beim Lesen gehabt. "Einige haben wir aussortiert, nur ein Extrakt ist übriggeblieben und wird aufgehoben."

