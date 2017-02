artikel-ansicht/dg/0/

Großen Wert wird deshalb auch auf die Beteiligung an der Erarbeitung des Integrierten Ortsentwicklungskonzeptes gelegt, die in diesem Jahr abgeschlossen sein soll. Als weiteres Ziel werden strenge Auflagen für neue Wohngebiete genannt - und zwar hinsichtlich Grundstücksgrößen, Versiegelung, Baumschutz und Grünflächen. Großinvestoren sollen an Folgekosten für ihre Projekte beteiligt werden, beispielsweise bei der Instandsetzung von Straßen oder der Schaffung neuer Kitaplätze. Beim Thema Verkehr fordert die Partei Tempo-30-Zonen in allen Wohnquartieren, eine zügige Überarbeitung und Umsetzung des Geh- und Radwegekonzeptes, eine bessere Beteiligung der Anlieger beim Straßenbau sowie ein Konzept zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Ziele im Bereich Wohnen seien die "Beschleunigung des Neubaus kommunaler Wohnungen, unter anderem durch die Gründung einer eigenen Wohnungsgesellschaft" und die Förderung nicht profitorientierter Wohnprojekte. Mit Großinvestoren von Bauprojekten und neuen Wohngebieten soll über Anteile an günstigeren Wohnungen verhandelt werden, was so bisher nicht Praxis sei.

Viertel verweist darauf, dass seine Partei eine Reihe von Anträgen vorbereitet habe. Eine Beschlussvorlage zur Verbesserung des Rats- und Bürgerinformationssystems sei inzwischen eingebracht worden. "Damit soll der Zugang aller Interessierten zu den Beratungen der Gemeindevertretung sowie die papierlose Arbeit von Gemeindevertretern verbessert werden", erklärte er.