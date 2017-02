artikel-ansicht/dg/0/

Ausverkaufte Märchenvilla

Eberswalde (MOZ) Das Eberswalder Kulturamt habe ihn angerufen und gefragt, ob er das Konzert in der Märchenvilla nicht verschieben wolle, berichtete Martin Hoeck am Mittwochabend. Angesichts der zeitgleichen Ausstellungseröffnung in der Kleinen Galerie hatte man befürchtet, sich gegenseitig kulturinteressiertes Publikum zu stehlen. Am Ende waren beide Veranstaltungen gut besucht, der Saal in der Märchenvilla ausverkauft. Um die mehr als 80 Gäste unterzubringen, wurden zusätzliche Stühle hineingetragen.

Konzentriert in die Tasten gegriffen: Maria Yulin gab am Flügel in der Märchenvilla Stücke von Beethoven, Debussy und Skrjabin zum Besten.



© MOZ/Marco Marschall