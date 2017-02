Filme mit Diskussionspotenzial

artikel-ansicht/dg/0/

Getreide, soweit das Auge reicht: Die seit Jahrhunderten landwirtschaftlich geprägte Uckermark, das gierige Vorgehen von Großinvestoren, das das Landschaftsbild nicht zum Vorteil verändert, werden in dem zweistündigen Kino-Dokumentarfilm "Landstück" in de © promo Ökofilmtour

Mit "Landstück" startete die diesjährige Ökofilmtour in Eberswalde und jener brennend aktuelle Dokumentarstreifen wird in diesen Wochen auch an Spielstätten in Märkisch-Oderland gezeigt. In Klosterdorf bei der ÖkoLeA beispielsweise.

Diese zählt wie auch der Ökospeicher in Wulkow, das Theater am Rand in Zollbrücke oder die Buckower Parklichtspiele zu jenen Veranstaltern, die sich dankenswerterweise seit Jahren Festivalfilme ins Haus holen und damit letztlich ein Stück Verantwortung für ihre Umwelt zeigen.

Denn es sind heiß in der Öffentlichkeit diskutierte Themen und brisante Fragestellungen, denen sich die alljährlich zum Brandenburger Festival eingereichten Natur- und Umweltfilme zuwenden. Und die jedes Jahr vor allem in der ländlichen Region Brandenburgs auf Tournee gehen.

Solche wie "Landstück", in dem der Filmemacher Volker Koepp die dünn besiedelte Uckermark zur Hauptperson wählt, in dem auf ökologischen Landbau umgestellte Betriebe auf die unersättliche Gier Land kaufender Großinvestoren treffen. Landwirte, Dörfler, Umweltakteure kommen zu Wort, die in und von dieser Kulturlandschaft leben.

Zu Besonderheiten der Ökofilmtour zählen Gespräche und Debatten, die sich an einige Filme anschließen und wozu die Veranstalter gezielt Partner einladen. In Klosterdorf ist es beispielsweise der Biologe Ulf Helke, der nach dem Film "Die Havel" bereitsteht und nach "Landstück" sind Ökobauern der Region gefragt.

Christoph Potthof vom Genetischen Netzwerk Berlin wird nach dem in Reichenow gezeigten "Code of Survival" das Filmgespräch suchen - dem neuesten Kinofilm von Bertram Verhaag, in dem der mittels Beispielen aus Bayern, Ägypten oder Indien für gentechnikfreie Landwirtschaft wirbt.

Auch die Buckower Kino-Betreiber sind gegenwärtig im Gespräch mit Partnern, die für die drei Abendfilme Ende März im Studiokino in Frage kommen könnten. Für "Ausgezwitschert", in dem es um Vögel geht, die Kinder heute kaum mehr sehen können, stellt sich Philipp Grund Naturpark-Ranger Oliver Büxler vor. Der sei Ornithologe und könne sicher auch zahlreiche Fragen in der Sache beantworten.

Eine Ernährungsberaterin käme aus seiner Sicht infrage, wenn der kanadische Film "Die große Zuckerlüge" gezeigt wird, in dem die Filmemacher jahrelange Kundentäuschung entlarven. Und für "Angeln verbieten?" dürfte sich in Buckow mit seinen mehreren Seen im Stadtgebiet auch ein Gesprächspartner finden lassen. Aber noch bleibt ja etwas Zeit.

Und da sind neben nachdenklich machenden und Anstöße vermittelnden Streifen auch solche, die wunderschöne Landschaften zeigen, den kostbaren Schatz noch intakter Ökosysteme, den es zu bewahren gilt.

Aktuelle Hinweise immer auf der Internetadresse www.oekofilmtour.de