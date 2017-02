Neuer Mann für Ausländerfragen

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Die Entscheidung ist getroffen: Landrat Dietmar Schulze will Stefan Krüger als neuen hauptamtlichen Integrationsbeauftragten für die Uckermark einsetzen. Er ist ein Mann aus der eigenen Verwaltung und hat bis jetzt in der Kreisentwicklungsbehörde gearbeitet.

Arbeitete bisher in der Kreisentwicklung: Stefan Krüger soll zum Integrationsbeauftragten berufen werden.

Die Wahl fiel auf den 39-Jährigen, nachdem sich im Rahmen einer externen Stellenausschreibung kein geeigneter Bewerber gefunden hatte - so die Begründung des Landrats. Über eine Personalentwicklungsmaßnahme habe sich daraufhin Stefan Krüger bereit erklärt, die Aufgabe zu übernehmen. Er erfülle alle für die Stelle notwendigen Voraussetzungen. Nach dem Willen des Landrates soll er Mitte März offiziell im Kreistag berufen werden und einen Tag später seinen Dienst in Prenzlau antreten.

Damit beendet der Landrat eine Personalie, die in den vergangenen Monaten für Wirbel gesorgt hatte. Der Arbeitsvertrag des zuvor eingesetzten Mazierullah Qaderi aus Prenzlau mit afghanischen Wurzeln war nicht verlängert worden. Damit blieb die Stelle ausgerechnet in einer Zeit unbesetzt, in der der Integrationsbeauftragte aufgrund der starken Zuwanderung Asylsuchender dringend benötigt wurde.

Zu seinen Aufgaben zählen die Bildung und Vernetzung von Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen, die Unterstützung von Behörden bei Problemlagen, Bürgersprechstunden, die Beratung und Begleitung von Vereinen und Willkommensinitiativen, die Vernetzung von lokalen Integrationsbeauftragten im Ehrenamt sowie die Unterstützung von Migrationssozialarbeit.

Der Job ist nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre äußerst anspruchsvoll. Der Integrationsbeauftragte kann eigenverantwortlich handeln und hat einen hohen Ermessensspielraum bei der Einzelfallarbeit.

Wie Landrat Dietmar Schulze bereits angekündigt hat, soll noch in diesem Jahr der Migrationsfachdienst in der Uckermark ausgebaut werden, um den zahlreichen Zuwanderern eine Anlaufstelle für Beratung und Hilfe zu bieten. Das hatten vor allem ehrenamtliche Initiativen gefordert.