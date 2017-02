Großes Turnier des Behindertenfußballs

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Am Wochenende treten in der Bad Freienwalder Kurstadthalle neun Mannschaften beim zweiten Turnier im Behindertenfussball der laufenden Saison an. Insgesamt wird die Meisterschaftsrunde in sechs Turnieren ausgetragen, informierte Mario Neyen, Betreuer der "Stephanuskicker". Die Gastgeber stehen nach dem ersten Turnier in der Landesklasse des Behindertensportbunds in Deetz bei Brandenburg/Havel, das die dortige Lebenshilfe ausgerichtet hat, auf Rang 3. Trainer Heiko Schulz habe die Mannschaft soweit gut vorbereitet.