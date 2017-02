Familienzentrum derzeit geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Drei Fachausschüsse tagen nächste Woche: am Dienstag der Bauausschuss, am Mittwoch der neue Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport sowie am Donnerstag der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Und nach siebenwöchiger Abstinenz gibt zumindest eine Fraktion sogleich Vollgas: das Alternative Wählerbündnis Eberswalde. Die Fraktion unter Leitung von Carsten Zinn hat in den vergangenen Tagen bereits mehr als ein halbes Dutzend Anfragen für die entsprechenden Fachausschuss-Sitzungen sowie die Tagung der Stadtverordnetenversammlung an die Rathausspitze gerichtet. Die Palette reicht vom Winterdienst - laut Fraktion brach der Obusverkehr "jedes Mal total zusammen" - über den aktuellen Kreis-Entwurf zur Kita- und Schulbedarfsplanung bis hin zum Familienzentrum in Brandenburgischen Viertel. Das Alternative Wählerbündnis fordert Informationen zum aktuellen Stand. Dabei verweist die Fraktion auf den von der Verwaltung avisierten Trägerwechsel zum 1. Januar.

Momentan sei das Familienzentrum geschlossen, bestätigte Rathaussprecherin Nancy Kersten auf Anfrage. Der bisherige Betreiber, der Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen, habe sich bekanntlich zum Jahresende 2016 zurückgezogen. Die Bildungseinrichtung Buckow wolle das Angebot - am neuen Standort Spreewaldstraße - fortführen, allerdings sei der Förderantrag vom Land Brandenburg abgelehnt worden. Die Sozialreferentin der Stadt, Barbara Bunge, habe deshalb selbst noch einmal Kontakt zum Ministerium aufgenommen. "Das Familienzentrum ist uns wichtig", bekräftigte Kersten.