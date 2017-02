Unterhaltung als Medizin

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Jetzt ärgert er sich doch ein wenig. Die technische Probe für seine "turbulente Leseshow" verlief holprig, doch am Sonnabend, ist Beppo Küster überzeugt, werde alles klappen. Dann steht der Entertainer auf der Bühne der Kulturfabrik und verfolgt eine Mission: "Ich möchte mit lustigen Geschichten anregen, sich nicht mehr aufzuregen". Was selbst ihm nicht immer gelingt, möchte Beppo Küster in seiner Rolle als Neurochirurg Professor Doktor Messerscharf richten. Mit Geschichten aus dem Klinik-Alltag und Witzen, die sämtliche Mediziner-Klischees bedienen, solle das Publikum "Freude tanken".