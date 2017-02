Nachbesserungen im Busverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Seit vier Wochen gibt es einen neuen Betreiber der Buslinien in den Altkreisen Seelow und Strausberg. Zu 95 Prozent funktioniere alles, heißt es. Die fünf Prozent Pannen sorgen um so mehr für Frust und unrealistische Forderungen von Nutzern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549347/

Ab kommenden Montag wird es erneut Veränderungen im Fahrplan des neuen Betreibers der Buslinien geben. Darauf verweist der Beigeordnete des Landkreises, Rainer Schinkel. Die Änderungen seien die erste Reaktion auf Kritiken und Hinweise von Busnutzern nach Inkrafttreten des neuen Fahrplans am 1. Januar. So gibt es an den Wochenenden wieder eine Buslinie über Reitwein sowie wochentags zusätzliche Fahrten von Falkenhagen nach Seelow. Angepasst werden auch die Fahrzeiten der Zubringerbusse von Seelow zum Bahnhof Gusow. Da die Bahn im Dezember ihren Fahrplan verändert hatte, waren diese Änderungen nicht mehr eingearbeitet worden. Man werde weiter konstruktive Hinweise prüfen und möglicherweise nachbessern, versichert Schinkel. Die in den Onlinekommentaren und auf der MOZ-facebook-Seite zum Teil sehr harsche Pauschalkritik am neuen Betreiber kann Schinkel nicht teilen.

"Ist doch ganz einfach. Dem neuen Betreiber wird der Auftrag entzogen, dann übernimmt die alte Busgesellschaft, wir haben wieder den Zustand von 2016 und alle sind zufrieden", formulierte es ein Leser. Zum Teil kursieren Behauptungen in den sozialen Netzwerken, die schlichtweg falsch sind. Etwa die, dass der neue Betreiber mobus eigenmächtig Strecken verändert und Linien einfach gestrichen habe und deshalb nun alles aus dem Ruder laufe.

"Das Unternehmen bedient entsprechend des Verkehrsvertrages, den der Kreis als Aufgabenträger des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs mit ihm im November abgeschlossen haben", unterstreicht Schinkel. "Für Außenstehende ist es schwer nachvollziehbar. Aber wir hatten eine besondere Konstellation. Mit dem Fahrplanwechsel gab es auch einen Betreiberwechsel. Der neue Fahrplan ist bereits im November 2014 vom Kreistag beschlossen worden." Zu jener Zeit hatte niemand in Erwägung gezogen, dass die Busgesellschaft Märkisch Oderland (BMO) 2017 aus dem Rennen sein würde. Aber auch mit dem alten Betreiber hätte es zahlreiche Fahrplan-Veränderungen, die seit Jahresbeginn für Unmut bei Nutzern sorgen, gegeben, betont der Beigeordnete. "Die Verträge mit der BMO liefen zum 31. Dezember 2016 aus", erklärt Schinkel. "Wir waren verpflichtet, die Leistungen europaweit auszuschreiben." Um das Verfahren rechtssicher zu machen, sei ein externes Fachbüro beauftragt worden. Die BMO bekam nach ihrer Klage vor der Vergabekammer des Landes bescheinigt, dass Ausschreibung und Vergabe korrekt waren. Der Vertrag mit mobus gilt für zehn Jahre. Kündbar wäre ein Vertrag nur bei "schwerwiegenden Verstößen gegen im Vertrag geforderte Qualität und Quantität", erläutert der Beigeordnete. Dafür sehe man keine Veranlassung. Einzelfälle seien ärgerlich. Doch insgesamt funktioniere das System zu mehr als 95 Prozent. Die noch bestehenden Probleme sehe man als Folge der Übergangs. Der Kreis stehe ständig in Kontakt mit mobus. Das Unternehmen reagiere umgehend, habe jetzt auch die ersten Änderungen in sein Betriebssystem eingefügt. In jedem Quartal werde es Auswertungen geben.

Das Problem Rufbus indes könne erst ab März geklärt werden. Die neuen gesetzlichen Regelungen verbieten die bisherige Praxis. Die Landesbehörde muss ein verändertes Rufbussystem erst genehmigen. Er wird weniger attraktiv für die Nutzer werden, räumt Schinkel ein. "Nicht, weil wir sparen wollen, sondern weil die Gesetzeslage den Rufbus in der bisher von uns praktizierten Form nicht mehr zulässt." Der Kreis gebe 2017 rund 500 000 Euro mehr für den ÖPNV insgesamt aus.