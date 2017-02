Strategien zur Vermarktung von Regionalem

artikel-ansicht/dg/0/

Trebnitz (MOZ) Der 5. Workshop Regionale Vermarktung findet am 20. Februar auf dem Schlossareal von Trebnitz statt. In der Alten Schmiede wird von 14 und 17 Uhr erneut ein informatives Programm rund um gangbare Wege zur Vermarktung in der Märkischen Schweiz produzierter Produkte geboten.