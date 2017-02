Kontrollierte Rutschpartie

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bremsen, Slalomfahren, Ausweichen und das auf spiegelglatter Fahrbahn - ein Horrorszenario für jeden Fahrer. Genau das übten zehn Frauen und Männer am Donnerstag beim Unfallverhütungstraining der Kreisverkehrswacht Barnim.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549349/

Zuerst mit Bedenken, dann mit Spaß dabei: Kathrin-Susanne Bartel hatte sich von ihrem Freund zum Unfallverhütungstraining überreden lassen. Noch steht sie in der Reihe der Wartenden, bis sie dran ist.

"Am Anfang, als ich die anderen hab schlingern sehen, habe ich gedacht, jetzt gehst du wieder rein und holst dir einen Kaffee", sagt Kathrin-Susanne Bartel. So richtig traut sich die Potsdamerin erst nicht, auf die Klötzer zu treten und ihr Auto beim Unfallverhütungstraining bis ins letzte auszutesten. Das Wetter erklärt ihre Bedenken: Der Fahrsicherheitstrainingsplatz der Kreisverkehrswacht Barnim ist voller Schnee und Eis. Fahrsicherheitstrainer Klaus-Dieter Domke kommentiert trocken: "Optimale Bedingungen."

Geübt werden Slalomfahren, Bremsen, Ausweichen, im Kreis fahren - alles auf ziemlich vereistem Untergrund, auf dem die Autos ins Schlittern kommen. Fünf Männer und fünf Frauen nehmen an dem Training teil. Kathrin-Susanne Bartels Freund überredete sie zur Teilnahme. Da Ferien sind, ist auch ihre 17-jährige Tochter zum Zuschauen mit dabei. Die anderen acht nehmen über die Verwaltungsberufsgenossenschaft teil, denn diese zahlt alle vier Jahre ein Unfallverhütungstraining.

Mitarbeiter zweier Sicherheitsfirmen sind dabei, genauso wie Mitarbeiter einer Bank. Sie sind aus Bernau, Wandlitz, Berlin, Potsdam und Prenzlau und bringen ganz unterschiedliche Praxiserfahrungen mit. Manch einer hat den Führerschein seit den 80-er Jahren, manch einer erst seit 2008. Einer der Teilnehmer fährt 150 000 Kilometer im Jahr, ein anderer nur 500. Zwei Frauen nutzen in Berlin nur öffentliche Verkehrsmittel, wollen sich durch das Training aber an ihr Dienstauto gewöhnen.

"Gleichmäßig Gas geben, keine Gasstöße" erklingt es aus den Handfunkgeräten, die Klaus-Dieter Domke an die Teilnehmer verteilt hat. 25 Stundenkilometer waren auf der Slalomstrecke noch relativ entspannt. Bei 30 bis 35 Stundenkilometern haben die Fahrer auf der vereisten Strecke jedoch bereits einige Mühe, ihr Auto unter Kontrolle zu halten. Der ein oder andere Pylon kippt um.

Der BMW-Kombi von Silvia Engel aus Wandlitz bricht bei der Slalomfahrt immer wieder aus. Auch bei einer der nächsten Übungen kommt sie ins Schlingern. "Bremsen und gleichzeitig ausweichen ist nicht so einfach", stellt sie fest. Der Trainer erklärt, dass man das Lenkrad beim Ausweichen nicht zu weit rumreißen sollte. Gerade bei winterlichen Verhältnissen wirke die Bewegung am Lenkrad verzögert auf die Reifen. "Weicher und früher lenken" lautet sein Tipp.

Bei den Bremsübungen quietschen die Reifen auf der gum-mierten Gleitfläche, beim Beschleunigen auf 60 Stundenkilometer und anschließendem Halten hört man immer wieder das Antiblockiersystem rattern.

Wenn bei einer Übung ein Pylon umkippt, während das Auto links davon vorbeifährt, gibt Klaus-Dieter Domke durch das Funkgerät zu Bedenken: "Die Beifahrerseite zählt mit. Das Auto ist breiter als man denkt."

Genau diese witzige Art kommt bei den Teilnehmern gut an. "Er hat einem Mut gemacht und man kam sich nicht so blöd vor", sagt Kathrin-Susanne Bartel. "Man denkt immer, das ist so ein Männerding, aber es macht auch als Frau Spaß."

Klaus-Dieter Domke, der seit über drei Jahren ehrenamtlicher Fahrsicherheitstrainer ist und eigentlich zur Kreisverkehrswacht Oranienburg gehört, findet wichtig, dass die Teilnehmer Freude am Training haben. Silvia Engel kann das auch bestätigen. "Es hat Spaß gemacht und ist auf jeden Fall für alle zu empfehlen. Es ist wichtig, so eine Erfahrung zu machen. Gerade bei diesen Witterungsbedingungen", sagt sie.

Egal ob Viel- oder Gelegenheitsfahrer, Fahranfänger oder Senior - Walter Papritz, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Barnim, empfiehlt jedem Fahrer, das Unfallverhütungs- und Fahrsicherheitstraining zu machen - am besten alle paar Jahre. Doch die Realität sehe anders aus: Nur zwei bis drei Prozent der deutschen Fahrer würde ein solches Training wirklich absolvieren, erzählt er. "Wir sind deshalb zufrieden, wenn jeder mit seinem Fahrzeug einmal teilnimmt." Gerade für Fahranfänger sei das Training gut. Und auch Senioren würden dabei ihre Fähigkeiten austesten können und wieder mehr Sicherheit bekommen. die