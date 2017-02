Podium für regionale Künstler

artikel-ansicht/dg/0/

Selbst nach zehn Jahren ist die Kunstgalerie in der Berliner Straße 50 bei den Einheimischen noch weitgehend unbekannt, erzählte der Vorsitzende des Kulturvereins Steffen George in seiner Begrüßungsansprache. Dafür wird sie vor allem in den Sommermonaten von Touristen besucht. "Sie freuen sich, wenn sie zum Beispiel Fachwerkhäuser, vor denen sie gerade standen, auf Bildern wiederentdecken", brichtet Steffen George. Manche kulturinteressierte Besucher der Stadt hätten diesen Geheimtipp im Galerieführer Berlin-Brandenburg gelesen.

Die Verkaufszahlen sind schlecht, muss er eingestehen. Angermünde und die Uckermark haben nicht das Klientel, um sich den Luxus von Kunstwerken leisten zu können. Das hat auch Doris Elmer erfahren, die ihrer Familie wegen aus Stuttgart zum Angermünder Krötenberg gezogen ist und eines der neuesten Mitglieder des Kulturvereins ist. Sie malt seit einigen Jahren wunderbare Bilder, die sie ab April in der Kunstgalerie zeigen wird. Ihre Arbeiten anderen Menschen zu präsentieren ist auch das Hauptziel der Kunstgalerie, die 2007 mehr aus der Not heraus vom Kulturverein gegründet wurde, der auf der Suche nach Räumlichkeiten in der Stadt war. Mehr als 60 Künstler haben seitdem darin ausgestellt.

Einer der ersten war Jens Nagel aus Lychen, der wie andere Kollegen am Mittwoch zum Empfang kam. Dieser sollte vor allem die Möglichkeit zum Gedankenaustausch bieten. Aber auch Werke von Berühmtheiten waren hier schon zu sehen, zum Beispiel von den Berliner Kunstfälschern, den Brüdern Posin, oder Zeichnungen von John Lennon.

Die Kunstgalerie ist an jedem Wochentag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr ist personell nicht zu stemmen. Der Verein, so der Vorsitzende, habe derzeit 18 Mitglieder. "60 000 Euro haben wir in den vergangenen zehn Jahren für die Führung der Kunstgalerie aufgewendet, ohne Gelder vom Landkreis oder der Stadt. Möglich war das nur durch das ehrenamtliche Engagement und die Großzügigkeit unserer Sponsoren, die uns vor allem mit Sachleistungen und anderen Hilfen unterstützen. Dafür allen herzlichen Dank."

Mithilfe des Landkreises und des Angermünder Bildungswerkes wurde eine Ein-Euro-Stelle für die Betreibung der Galerie geschaffen. Glückwünsche zum Jubiläum überbrachte auch der Angermünder Bürgermeister Frederic Bewer. Er bekräftigte noch einmal, dass die Aussage falsch sei, die er oft in seinem Wahlkampf gehört habe, in Angermünde sei kulturell nichts los. "Man muss sie nur wahrnehmen", meinte er. Was er dazu beitragen könne, ist die Wertschätzung dessen, was Vereine für die Stadt tun.

Im Durchschnitt gibt es im Jahr sechs Ausstellungen in der Kunstgalerie in der Berliner Straße. Derzeit ist Malerei von Bianca Estel zu sehen. Danach zeigt Doris Elmer uckermärkische Landschaften in Öl. Bis auf jeweils ein bis zwei Tage beim Wechsel finden Kunstinteressierte hier immer eine Ausstellung. Die Präsentation ist für die Künstler kostenlos, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Kulturverein. Außerdem stellen hier auch Bildhauer aus. Zudem kann man in der Galerie Arbeiten von Beschäftigten der Uckermärkischen Werkstätten anschauen und kaufen.