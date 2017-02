Lange Umleitung verleitet Fahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Auch wenn die Schönower Dorfstraße zwischen dem Dorfanger und dem Lanker Weg nach den Bauarbeiten bereits befahrbar ist, handelt es sich bei diesem Abschnitt immer noch um eine Baustelle, die noch nicht abgenommen und offiziell freigegeben wurde. Darauf hat das Bernauer Bauamt hingewiesen. Lediglich Anlieger dürfen die Straße mit ihren Fahrzeugen befahren. Da die Straße dennoch bereits rege genutzt wird, hatten Anrufer in der Lokalredaktion der MOZ nachgefragt, ob dies allgemein erlaubt sei, auch wenn das Verkehrsaufkommen nicht mit dem vor den Bauarbeiten zu vergleichen ist.

In diesem Fall ein Anlieger: Der Dorfanger in Schönow ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die neue Straße ist noch nicht offiziell freigegeben worden. © MOZ/Olav Schröder

Da es sich bei der Dorfstraße um eine Landesstraße handelt, erfolgt der Ausbau gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Wegen der Witterung ruht gegenwärtig zwar die Bautätigkeit, an der Verkehrsregelung hat sich dadurch jedoch nichts geändert. Die Baustelle und die Umleitungsstrecke seien ordnungsgemäß ausgeschildert. Dass Durchfahrtsverbot werde durch das Zusatzzeichen "Anlieger" frei eben nur für die Anlieger und ihre Besucher aufgehoben. Für alle anderen sei als offizielle Umleitung die Strecke von Schönwalde über die Bundesstraße 109 nach Wandlitz und von dort weiter über die B273 und die L304 (Wandlitzer Chaussee, Oranienburger Straße) nach Bernau und über den Kreisverkehr am Wasserturm auf die L30 (Schönower Chaussee) nach Schönow eingerichtet worden. Die Strecke gilt auch für den Verkehr in umgekehrter Richtung.

Die weiträumige Umleitung - im ungünstigsten Fall müssen rund 30 Kilometer zurückgelegt werden - ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die kurze Strecke über die Dorfstraße genutzt wird. Nachahmer lassen sich offenbar dazu verleiten, diesen Weg ebenfalls und trotz der Beschilderung zu wählen oder sie suchen sich einen Schleichweg.