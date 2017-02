Le Frosch erwacht zu neuem Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Sonnabend wird im ehemaligen "Le Frosch" das neue Lokal "Frosch - Der Club" eröffnet. Betreiberin Manja Neborg lädt dort an jedem Sonnabend erwachsene Gäste zu Tanzpartys ein. Freitags wird es künftig Veranstaltungen von Kleinkunst bis zu Konzerten geben.

Das "Le Frosch" in den Gerstenberger Höfen gehörte einst zu den angesagtesten Szenetreffs in Frankfurt. Partys, Konzerte und vor allem die Musik jenseits des Mainstream zogen junge Leute Woche für Woche in das Lokal, in dem so ein bisschen "Underground-Feeling" herrschte. Doch seit mehreren Jahren schlummert das Gebäude den Dornröschenschlaf - von ein, zwei Konzerten im Jahr und privaten Silvesterpartys mal abgesehen.

An diesem Sonnabend wird der einstige Kultclub zu neuem Leben erweckt. Manja Neborg, die seit Herbst 2015 in der Magistrale die "Polareisbar" betreibt, traut sich was Neues und schenkt den Frankfurtern eine neue Partylocation. Konkret den erwachsenen Frankfurtern, wie sie betont: "Wir laden alle Leute, die keine Teenies mehr sind und in etwas intimerer Atmosphäre feiern möchten, zu uns ein", sagt sie. Das bedeutet: Das Mindestalter beträgt 20 Jahre. Und: "Wir freuen uns auf viele Gäste, die sich zum Feiern am Abend schick machen", so die Chefin.

"Frosch - Der Club" nennen Manja Neborg und ihr Partner Dirk Schöbe das Haus jetzt. "Wir sind weder eine Disco noch ein reiner Club", sagt Dirk Schöbe, "ich würde sagen, vielleicht ein Disco-Club." Beide wollen mit dem neuen Lokal eine Nische bedienen und haben dafür ein interessantes Konzept erarbeitet. Sonnabends wird es auf jeden Fall immer Tanz geben, mit wechselnden DJs. An diesem Sonnabend legt DJ Van Deric Disco, Club und Dance auf; er wird künftig regelmäßig an den elektronischen Plattentellern stehen. Nächsten Sonnabend ist Kult-DJ Rally von der Easy Dance & Music Hall am Start.

Der Freitag bleibt Veranstaltungen vorbehalten. Alles ist möglich: Konzerte, Kleinkunst, Techno-Partys, Jazz- oder Rockabende. "Wir wollen Bühne sein für Unterhaltungskunst im weiten Sinn", erklärt Dirk Schöbe. "Auch andere Veranstaltungsreihen sind möglich. Und wir wollen Nachwuchsbands aus der Region eine Chance geben, bei uns vor Publikum zu spielen."

Ein neues, selbst entwickeltes Format ist die elektronische Party mit DJ-Battle. Zwei DJs unterschiedlicher Stilrichtungen treten gegeneinander an, legen abwechselnd auf, immer für eine Stunde. "Unsere Gäste können dann zwei Tage lang auf Facebook abstimmen, wer besser war", sagt Manja Neborg. Und zum Saisonende werde es eine lange Nacht der Top-DJs geben.

Um 22 Uhr wird am Sonnabend eröffnet, bei 1 Euro Eintritt. "Wir sind sehr gespannt, wie es läuft", sagt Manja Neborg.

