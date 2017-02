Vogelgrippe breitet sich in Brandenburg weiter aus

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Nach den neuerlichen Fällen von bestätigter Vogelgrippe sind am Donnerstag in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) knapp 3000 Enten getötet worden. Erst zu Wochenbeginn waren hier 40 000 Enten gekeult worden. Landesbauernpräsident Wendorff warnt vor Panikmache.

Immer mehr Landkreise melden Fälle von Geflügelpest. Auch bei einer am Montag an der Spremberger Talsperre tot aufgefundenen Stockente habe sich der H5N8-Verdacht bestätigt, teilte der Landkreis Spree-Neiße am Donnerstag mit. Rund um den Fundort sei ein Sperrbezirk von einem Kilometer eingerichtet worden, in dem die Jagd auf Federwild untersagt ist und Hunde angeleint sein müssen.

Verstärkt würden landesweit unangemeldete Geflügelhaltern kontrolliert: Allein im Landkreis Dahme-Spreewald, wo in einem Putenmastbetrieb 45 000 Tiere getötet werden mussten, seien mit Unterstützung von Tierärzten aus benachbarten Kreisen 140 Halter aufgesucht worden. Nur zwei hätten sich nicht an die Stallpflicht gehalten und müssten nun mit Bußgeldern rechnen, informierte Kreissprecherin Heidrun Schaaf. Im gesamten Landkreis seien Geflügelmärkte oder -ausstellungen derzeit verboten.

Die Zunahme solcher Vorfälle, sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff am Donnerstag, sei die Folge einer gewollten Entwicklung - der Abkehr von der geschlossenen Tierhaltung durch offene Ställe, mehr Stroh-Einstreu, mehr Außenkontakt. Er vermisse bei den Kritikern Lösungsvorschläge, betonte Wendorff, der in Worin Geschäftsführer eines Ökolandwirtschaftsbetriebes ist. Wendorff fordert klare Strukturen auf Landesebene. Derzeit würden sowohl das Verbraucher- als auch das Agrarministerium in Fragen der Landwirtschaft eingreifen. "Wir brauchen wieder mehr Fachleute, die sich länderübergreifend mit den Ursachen beschäftigen und Lösungsvorschläge auf den Tisch legen", betont er. Wer gegen große Ställe sei, solle sagen, woher das Geflügelfleisch dann kommen soll.

Das Bündnis Tierfabriken-Widerstand will mit einer Protest-Kundgebung am 7. Februar den Umbau einer früheren Milchkuhanlage in Sachsendorf (Märkisch-Oderland) zu einer Hühnermast für knapp 74 000 Tiere verhindern. Elf Hühner würden sich auf einem Quadratmeter drängen, kritisieren die Tierschützer.

Der Naturschutzbund Nabu zweifelt indes daran, dass hauptsächlich Wildvögel für die Verbreitung der Vogelgrippe verantwortlich sind. Wenn es Wildvögel wären, könne das Virus nicht in die Massentierhaltungsanlagen kommen, argumentiert der Nabu und fordert Brandenburgs Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig auf, die Handelsbeziehungen der Geflügelindustrie innerhalb Europas sowie zwischen Europa und Asien als mögliche Ausbreitungsursache zu untersuchen.(Kommentar Seite 2)