Tafel für Siegmund Sredzki am Ringgrab enthüllt

Lieberose (MOZJörg Kühl) Etwa 80 Menschen haben am Donnerstag an der Veranstaltung zum Gedenken der Opfer des KZ-Nebenlagers Lieberose teilgenommen. Die Ansprachen hielten Claudio Procaccia, Vertreter der Jüdischen Gemeinde Roms, Daniela Trochowski, Staatssekretärin im Brandenburgischen Finanzministerium, Estefania Casajus von der Sozialistischen Jugend aus Erfurt und Peter Kotzan vom Lieberoser Gedenkstättenverein.

Im Anschluss wurde am Ringgrab eine Tafel zum Gedenken an den 1944 im KZ Sachsenhausen ermordeten Siegmund Sredzki enthüllt und Kränze niedergelegt. Sredzki war als Kommunist und Wiederstandskämpfer 1934 gemeinsam mit seiner Frau Margarete und seinem Sohn Gerhard von der Gestapo verhaftet und anschließend wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Nach Haftstationen im Zuchthaus Luckau, in den Strafgefangenenlagern Börgermoor, Esterwegen und Aschendorfermoor wurde Sredzki 1939 in das Konzentrationslager Sachsenhausen eingewiesen. Etwa drei Monate war er auch im KZ-Nebenlager Lieberose inhaftiert. Siegmund Sredzki wurde im Herbst 1944 im KZ Sachsenhausen ermordet.

Der Kontakt zu Claudio Procaccia wurde von Gianfranco Ceccanei vom Berliner Verein Carlo Levi hergestellt. Ceccanei recherchiert über das Schicksal der etwa 80 italienischen Häftlinge des Lieberoser Lagers. Für dieses Jahr kündigt Ceccanei die Veröffentlichung einer Dokumentation zum Thema an. In seiner Ansprache appellierte Claudio Procaccia, Unterschiede in der Gesellschaft auszuhalten und Minderheiten zu respektieren. Daniela Trochowski kritisierte in ihrer Ansprache die neuen rechten Bewegungen. "Wir brauchen alles andere, als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, wie sie Herr Höcke von der AfD fordert." Das Gedenken schulde man nicht nur den Opfern und ihren Angehörigen: "Wir sind es auch unserer Selbstachtung schuldig."

Die Feier fand in der völlig überfüllten Museumsbaracke statt. Die Lieberoser Schülerin Victoria Seifert trug das Gedicht "Der Dichter, der das Grauen dieser Taten..." von Johannes R. Becher vor. Friederike Müller, Schülerin aus Ressen, umrahmte die Veranstaltung musikalisch mit Harfenspiel. An der Gedenkfeier nahmen unter anderem Chris Halecker, Beigeordneter des Landkreises Dahme-Spreewald, Ex-Landrat Martin Wille, die Landtagsabgeordnete Sylvia Lehmann, Amtsdirektor Bernd Boschan sowie die Bürgermeister von Lieberose und Jamlitz, Kerstin Michelchen und Wilfried Götze, teil.