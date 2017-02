Das Frühjahr beginnt im September

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Hornveilchen blühen, die Stiefmütterchen und die Primeln auch. In den Gewächshäusern des Floraland Arnold herrscht längst Frühling, wenn draußen noch nicht einmal die Schneeglöckchen blühen. Jetzt topfen die Gärtner Jungpflanzen ein - für den Verkaufsstart am 1. März.

Im Winter haben Gärtner nichts zu tun? Weit gefehlt. Bereits im September haben die Mitarbeiter im Floraland Arnold in Schöneiche damit begonnen, die Stiefmütterchen und Primeln anzuziehen, die jetzt ihre ersten Blüten öffnen. Wie auf einer Blumenwiese sieht es in einem der Gewächshäuser an der Neuenhagener Chaussee aus. "Wir haben nur 14 Tage im Januar Pause gemacht", erzählt Ulf Arnold, Diplom-Gartenbauingenieur sowie Geschäftsführer der Flora-Gartencenter GmbH und zuständig für den Verkauf der ganzen Pracht. Er selbst ist gerade von der Gartenbau-Messe in Essen zurück, wo er sich jedes Jahr über Trends informiert, weil er den Kunden immer auch neue Züchtungen bieten will. "Spannend finde ich eine Grasnelke mit weißen Blüten", erzählt er. Vielleicht wird sie ins Sortiment aufgenommen.

Im Augenblick haben seine 32 Mitarbeiter aber alle Hände voll zu tun mit den Dauerbrennern: Fuchsien, Geranien und den Fleißigen Lieschen. Vor ein paar Tagen sind die ersten Jungpflanzen eingetroffen. Mehrere hunderttausend Stück dieser Winzlinge werden jedes Jahr in den Gewächshäusern mit einer Gesamtfläche von 15 000 Quadratmetern in Töpfe umgepflanzt. Stolz zeigt Ulf Arnold die neue Topfmaschine. "Ohne sie wäre die Arbeit kaum zu schaffen." Denn Gärtnern bedeutet viel Handarbeit. Gießen, Unkraut zupfen, Blumen-Ampeln für verschiedene Sonnenverhältnisse und Vorlieben bepflanzen, etwa mit Zauberglöckchen und Schneeflocken oder Hängepetunien.

Christine Branig und Bärbel Hanspach befestigen gerade die Aufhänger an den Ampeltöpfen. Klick, macht es, klick, klick. Stundenlang. Was den beiden an ihrer Arbeit gefällt? "Auch wenn wir mal eine Weile dieselben Handgriffe tun, ist die Arbeit sehr abwechslungsreich", erklärt Christine Branig. "Und wir haben Freude daran, die Pflanzen wachsen zu sehen."

Sind die frisch getopften Geranien, Petunien und Fuchsien bei 20 Grad Celsius gut durchgewurzelt, kommen sie in ein kühleres Gewächshaus, wo jetzt nur Kübelpflanzen von Kunden stehen, die ihre Lieblinge bei sechs bis acht Grad Celsius in der Gärtnerei überwintern lassen. Hier können die Kleinen langsam heranwachsen. "Das macht sie stark und ist ein Merkmal für gute Qualität", erklärt Ulf Arnold. Denn bei ihm werden die Pflanzen nicht mit Wasser, Wärme und Dünger hochgepuscht, sondern haben Zeit zum gedeihen. Das rechnet sich trotzdem, weil sie vor Ort produziert und verkauft werden. "Wir müssen unsere Pflanzen nicht durchs ganze Land kutschieren", sagt er. "Uns reicht eine Schubkarre, um sie ins Gartencenter zu bringen." Diesen regionalen Faktor honorieren viele Kunden inzwischen und kaufen die Pflanzen lieber bei ihm als im Baumarkt.

Die letzten Wochen hat Ulf Arnold auch genutzt, um den Seminar- und Veranstaltungsplan vorzubereiten. Das Programm startet in diesem Jahr bereits am 11. Februar: Von 9 bis 15 Uhr erklärt Dr. Hilmar Schwärzel, Leiter der Obstbau-Versuchsstation in Müncheberg, die "Veredelung von Obstgehölzen".

Anmeldungen unter Tel. 030 6491164 oder E-Mail, floralandarnold@aol.com