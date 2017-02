In der Welt der Perücken

artikel-ansicht/dg/0/

Zu den wenigen Ferienangeboten in Schwedt gehört das der Uckermärkischen Bühnen. Die angekündigte Theaterführung mit Blick hinter die Kulissen war ruckzuck ausgebucht. Deshalb hat das Theater zwei zusätzliche Führungen ins Angebot aufgenommen. Auch dabei war jeder Platz belegt.

"Für mich war das heute doppelt interessant, weil meine erste Führung durchs Theater schon so viele Jahre zurück liegt", fasste die zwölfjährige Nele Nitschke ihre Eindrücke zusammen. Ihre Freundin Polly Theilig ergänzte: "Ich lerne an der Schwedter Musik- und Kunstschule Posaune und war mit dem Orchester schon einmal auf der großen Bühne des Theaters. Da habe ich aber nicht so viel vom Umfeld mitgekriegt, weil ich mich so sehr konzentrieren musste."

Während der Führung hatte Theaterpädagogin Waltraud Bartsch die Ferienkinder mit der großen Bühne, der Maskenabteilung, der Requisite und der Tonregie bekannt gemacht. Auf der Bühne waren bereits Grundgerüste für die nächste große Premiere installiert - eine Treppe für den neuen "Faust", der am 8. April erstmals in Schwedt aufgeführt wird. Die Proben dafür beginnen gerade.

Bühnenmeister Georg Bünger führte den staunenden Kindern den eisernen Vorhang vor, der den Saal von der Bühne trennt. "Achtung, Schutzvorhang fährt!" rief er und drückte den Knopf, der den Vorhang nach oben hob und den Blick auf 700 beleuchtete Sitzplätze frei gab.

Für die Kindergruppen ging es danach über viele Treppen und durch verwinkelte Gänge. Udo Kamin hat seine achtjährige Enkelin Giolina aus der Nähe von Berlin dabei begleitet. Er staunte: "Diese vielen Gänge und Treppen sind für mich verwirrend. Dass dabei die Veranstaltungen so reibungslos funktionieren - Hut ab." Er hatte für einen anderen Ferientag auch Eintrittskarten fürs Puppentheater an den Uckermärkischen Bühnen gekauft. "Da war es für Giolina ganz gut, auch mal hinter die Kulissen sehen zu können."

Ferienkind Lennart Lang hat der Blick hinter die Kulissen ebenfalls sehr gefallen: "Alles war so neu und so groß." Besonders gern nutzte Lennart das Angebot, sich auf der kleinen Bühne an den Ritterkostümen bedienen zu dürfen. Gut gelaunt probierte er ein Kettenhemd an und sagte: "Das ziehe ich jetzt nicht mehr aus."

Nach dem Absolvieren von drei Führungen war die Theaterpädagogin etwas heiser. Doch sie freute sich über die Neugier der Kinder. "Wir haben hier so wunderbare Bedingungen. Viele Kollegen machen gern ihre Räume und Werkstätten für die Kinder auf", sagte Waltraud Bartsch. "Ich bemerke, dass immer mehr Großeltern mit ihren Enkeln herkommen. Egal, ob Elfenfest, Halloween oder Burgfest - wir haben uns Veranstaltungen ausgedacht, die bei Familien gut ankommen."

Die ganzen Ferienspiele am Theater stehen übrigens unter dem Motto "Ritter, Burgen und Prinzessin". Den Abschluss bildet am Sonnabend ab 14 Uhr ein Burgfest mit Musik, Spielen und Ritterschmaus. Kinder ab vier Jahren können sich passend zum Motto verkleiden und ihre Eltern mitbringen. Der Eintritt ist für alle frei.