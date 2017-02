Falkenberg arbeitet weiter an Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Während die Gemeinde Falkenberg am Kulturhaus Kruge mit den Planungen beginnt, stehen in diesem Jahr weitere Investitionen an. 40 000 Euro liegen für die Sanierung des Dorfteiches in Dannenberg bereit. Noch nicht bekannt sei, wie der erste Schritt aussieht, um mit der Sanierung zu beginnen, sagte Karin Richter, Kämmerin des Amtes Falkenberg-Höhe, in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. "Die Gesamtkosten in Höhe von 120 000 Euro können wir uns nicht leisten", ergänzte sie.