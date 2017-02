Furcht vor Abwärtsspirale

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die geplante Kreisgebietsreform stößt in einer Umfrage bei vielen Lesern auf Ablehnung. Sie fürchten einen Bedeutungsverlust für Frankfurt, sollte die Stadt ihre Kreisfreiheit loswerden. Aber es gibt auch Gegenstimmen.

"Wir sind gegen die Aberkennung der Kreisfreiheit, denn für die Entwicklung der Stadt bedeutet das nichts Gutes", sagen unter anderem Bettina Braune und Käthe Mertens. Die Frankfurterinnen griffen am Mittwochvormittag zum Telefonhörer, nachdem der Frankfurter Stadtbote unter der Überschrift "Brandenburg braucht starke Städte" über das Für und Wider der Verwaltungsreform berichtet hatte. Grundsätzlich befürworten beide zwar eine Reform, "aber nicht in dem Umfang. Das geht uns zu weit. Die Stadt hat so viel Potenzial, allein mit der Universität und der Nähe zu Polen. Da ist es besser, eigenständig zu bleiben."

Wolfgang und Brigitte Klaus sehen das ähnlich. "Wir verfolgen die Debatte sehr aufmerksam und sind gegen die Einkreisung Frankfurts und der anderen kreisfreien Städte", sagen sie. Die Aufgabenverteilung zwischen dem Land und den Kommunen neu zu ordnen, halten die beiden 86 und 87 Jahre alten Rentner zwar für richtig. Neue und größere Gebietsstrukturen brauche es dafür aber nicht. "Stattdessen sollten Kooperationen mit dem Umland ausgebaut werden". Beide hoffen, dass die Landesregierung noch einlenke. Denn: "Unser Herz schlägt kreisfrei!"

Von einem "politisch gewollten Niedergang der Stadt" spricht Dieter Brill. Er fürchtet, dass die Einkreisung einen Abwärtstrend in Gang setze: mehr junge Menschen könnten der Stadt den Rücken kehren und das Interesse von Investoren, sich anzusiedeln, sinken. Auch bedeutende Einrichtungen wie die Universität, das IHP, das Staatsorchester oder der Olympiastützpunkt würden durch die veränderten Rahmenbedingungen geschwächt, meint der Frankfurter. "Für mich ist die Reform ein Schritt 150 Jahre zurück; hin zu einem Bundesland mit Potsdam als einzigem großen Machtzentrum." Die Menschen in der Peripherie des Landes hingegen würden allein gelassen "mit den Bibern", so Dieter Brill.

Die Chance, sich seiner "Empörung Luft zu machen", nutzte Klaus Kröpelin. Er schrieb der Redaktion einen Leserbrief. "Das Vorgehen der Regierung zu diesem Thema hat für mich schon diktatorische Züge", erklärt er darin. Demgegenüber könnten die Frankfurter "stolz auf ihren Oberbürgermeister sein, der sich nicht davon beeindrucken lässt. Er lehnt zu Recht die Einkreisung unserer Stadt ab." Frankfurt übernehme als größere Stadt wichtige soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aufgaben für das ländliche Umfeld. Diese Rolle müsse gestärkt werden, statt sie zu schwächen. Er wolle außerdem nicht, dass Kreistagsabgeordnete über die Geschicke Frankfurts mit entscheiden, "die überwiegend andere Interessen haben". Vom Land fordert er grundsätzlich mehr Initiative bei der Ansiedlung von Industrie. Und in Sachen Verwaltungsreform auch mehr Mut zu innovativen, elektronischen Ansätzen.

Ein Echo auf die Veröffentlichung im Stadtboten gab es ebenso aus anderen Teilen Brandenburgs. Doris und Claus-Dieter Hartmann aus der Gemeinde Beetzsee (Potsdam Mittelmark) schrieben, dass sie es leid seien, "als Berliner Umland wahrgenommen zu werden. Wir haben eine ältere Geschichte und Traditionen und eine reichhaltige Kultur, die sich nicht über Berlin oder Potsdam definieren muss." Die Gebietsreform empfänden sie "als Verrat unserer Interessen" und fragen, warum solche Projekte nicht auf Volksentscheide gestützt werden.

Es gibt aber auch Frankfurter, die eine Kreisreform begrüßen. So wie Hartmut Steinbach aus Booßen. "Frankfurt hatte 25 Jahre lang Zeit, sich zu einer sauberen und bürgerfreundlichen Stadt zu entwickeln. Die Städte im Umland wie Seelow oder Lebus haben das doch auch geschafft, Frankfurt nicht." Viele Aufgaben, mit denen die Stadtverwaltung überfordert sei, ließen sich besser in einem Landkreis lösen, ist er überzeugt. "Mein Vorschlag wäre ein Kreis mit Märkisch-Oderland und Oder-Spree mit dem Sitz der Kreisverwaltung in Frankfurt." Davon würde die Region profitieren, so Hartmut Steinbach.

Dieter Bollmann, Rechtsanwalt aus der Oderstadt, meint, dass viele gar nicht verstünden, worum es bei der Reform eigentlich gehe. "Die Landkreise sind untere Landesbehörden und sollen jetzt zu etwas größeren Einheiten zusammengefasst werden, was absolut sinnvoll ist." Dabei gehe es nicht um einen Verlust von Freiheit oder an kommunaler Selbstverwaltung. "Es wird einfach zusammengeführt, was aus demografischen Gründen zusammengehört", sagt Bollmann.