Kreis hat Etat genehmigt

02.02.2017 20:00

Thema

Polizeibericht Strausberg vom 02.02.2017

Strausberg (moz) Herzfelde (MOZ) Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Rüdersdorfer Straße gerufen. Dort habe ein Mann einen ... mehr