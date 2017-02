Tierparks sperren Federvieh ein

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/ Bad Saarow/Spreenhagen (MOZ) Die Nachricht, dass zwei Schwäne am Scharmützelsee durch Geflügelpest verendet sind, versetzt die Tierparks in der Region in Alarmbereitschaft. Im Fürstenwalder Heimattiergarten mussten die Wasservögel endgültig ihren Teich verlassen und in den Stall umziehen.

"Wir sind geschockt, dass die Vogelgrippe in unmittelbarer Nähe zugeschlagen hat", sagt Katrin Kiesewetter, zoologische Leiterin im Fürstenwalder Tierpark. Die schlechten Nachrichten häuften sich zuletzt und versetzten die Tierpfleger in erhöhte Alarmbereitschaft.

Der Tierpark Cottbus ist schon geschlossen. Dort wurden drei tote Enten mit dem Erreger Influenzavirus A, Subtyp H5N8 gefunden. Im Neuruppiner Tierpark, der ebenfalls dicht ist, mussten nach zwei erkrankten Hühnern rund 90 Tiere aus dem betroffenen Bereich getötet und beseitigt werden. "Wir liegen genau dazwischen, da kommen schon Bedenken auf", sagt Katrin Kiesewetter. Sie und ihre Mitarbeiter haben den gefiederten Tierbestand im Auge und sind in ständiger Verbindung mit dem Veterinäramt des Landkreises Oder-Spree.

Ein Schwan, neun Graugänse und 15 Enten mussten am Donnerstag endgültig ihren Teich verlassen und in den Stall einziehen. Störche, Kraniche und Pfaue dürfen bis auf weiteres draußen bleiben. Schon seit November sind die Volieren der Fasanerie, Greifvögel und Eulen mit blauen Planen abgedeckt. "Das ist bei den Seeadlern nicht möglich, die Behausung ist einfach zu groß", erzählt Tierpfleger Nico Pietack. Bei den täglichen Rundgängen durchs Gelände schauen sich die Mitarbeiter auch nach kranken oder toten Vögeln, die von außen einfliegen, um.

Die drei Lauf-Enten im Heinersdorfer Tierpark sind schon seit Wochen im Stall, teilt Mitarbeiterin Anne Franke auf Nachfrage mit. In unmittelbarer Nähe der Anlage überwintern tausende Wildgänse auf dem Heinersdorfer See. "Bis jetzt gibt es keine Auffälligkeiten", sagt Anne Franke.

Das Scharmützelsee-Ordnungsamt hat die Warnschilder, die an den Ortseingängen und am Fundort Schwanenwiese in Bad Saarow montiert werden sollen, parat. "Sobald wir die amtliche Bestätigung für Vogelgrippe haben, wird rund um den Fundort ein ein Kilometer großer Sperrbezirk und ein drei Kilometer großes Beobachtungsgebiet eingerichtet", sagt Ordnungsamtschef Jürgen Knuth. Spaziergänger sollten Kontakt zu Wildvögeln meiden, Hunde anleinen.

Auf dem Tierhof des Freizeitparks in Wendisch Rietz müssen seit der Stallpflichtverordnung im Vorjahr alle Enten, Hühner und Gänse in ihren Ställen bleiben. Nur zum Ausmisten dürfen sie kurz raus, sagt eine Mitarbeiterin der Grundstücksentwicklungsgesellschaft-Scharmützelsee-Süd, zu der der Park gehört.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gelten auch im Spreenhagener Vermehrungs-Betrieb für Legehennen. Mehr als 200 000 Tiere leben in den Anlagen. "Sie haben keinen Auslauf, trotzdem ist die Gefahr, dass das Virus eingeschleppt wird, immer da", sagt Geschäftsführer Richard Geiselhart. Bio-Sicherungsmaßnahmen sollen sie minimieren. An den Eingängen des Geländes sind Desinfektionsanlagen aufgebaut. Lkw, die das Gelände befahren, werden besprüht. Schuhe sind zu desinfizieren. Publikumsverkehr gibt es nicht mehr, wer dennoch in die Anlage muss, hat Schutzkleidung zu tragen. Die Maßnahmen gelten, seit das Aufstallgebot ausgegeben wurde, sagt Geiselhart. "Wir sind hoch vorsichtig und sensibel, seit die Pestfälle im Umfeld aufgetreten sind."

Amtstierarzt Thomas Maczek weist indes darauf hin, dass im Beobachtungsgebiet alle Geflügelbestände (privat oder gewerblich) registriert und von Tierärzten klinisch kontrolliert werden. "Abklärung eines Tierseuchenverdachts erfolgt auf Staatskosten", sagt Maczek.

Keine Sorgen um das Thema Geflügelpest muss sich indes der Kinderbauernhof in Erkner machen, weil es dort kein Geflügel mehr gibt. "Die Hühner, die wir hatten, sind vom Fuchs geholt worden. Unsere Enten haben wir deshalb auch weggegeben", sagt Martina Jander, die Vorsitzende des Trägervereins "Tiere für Euch". Und die Tauben seien privat ausgelagert worden.