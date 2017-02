Praktische Ausbildung im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Medizinische und pflegerische Berufe ganz praktisch kennenlernen können alle Interessierten am 11. Februar. Die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe lädt zu ihrem jährlichen Tag der offenen Tür ein. Von 9 Uhr bis 13 Uhr kann die Einrichtung an diesem Tag in der Poststraße 41 besichtigt werden.