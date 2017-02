Berg der gelben Säcke wächst

artikel-ansicht/dg/0/

"Mich ärgert es, dass sich keiner dieses Problems annimmt", redete sich Michael Rubin in Rage. Der Landwirt ist empört darüber, dass am 17. Januar und jetzt erneut am Dienstag seine gelben Säcke nicht abgeholt worden seien. "Ich kann mich nirgends beschweren", ergänzte Rubin.

Zuerst rief er bei der Kreisverwaltung in Seelow an, von wo er an den Entsorger, die Remondis Brandenburg GmbH in Werneuchen, verwiesen wurde. "Das geht die wohl alle nichts an", ärgerte sich Michael Rubin. Dann habe er bei dem Unternehmen angerufen, wo ihm erklärt worden sei, dass das alles nicht sein könne, was er da behaupte.

Inzwischen hätten sich bei ihm 13 gelbe Säcke angesammelt. Er könne sie jedoch draußen nicht stehen lassen, weil Waschbären und Katzen die Säcke auf der Suche nach Nahrung zerfleddern. "Das Material ist derart schlecht, dass sie gleich reißen", sagte Michael Rubin. Auch beim Theater am Rand seien Säcke liegen geblieben wie auch in Wustrow.

Er habe früher als Prokurist bei der Abfallentsorgung in Wriezen gearbeitet, sagte Rubin. "Bei derartigen Beschwerden sind wir die Touren mit einem kleinere Fahrzeug noch mal abgefahren und haben nachgearbeitet", sagte der Landwirt. Allerdings gebe es auch schwarze Schafe unter den Beschwerdeführern, die ihre Säcke zu spät hinausstellen. "Die haben wir uns gemerkt und sind sie später nicht noch mal angefahren", berichtete er. Zu jenen gehört er selbst nicht.

An schlechten Witterungsbedingungen könne es nach Auffassung Rubins nicht gelegen haben. Sein Futtermitteltransporteur sei mit dem LKW zu ihm gekommen. Zudem lege er die gelben Säcke vorne an den Spitz, so dass die Fahrer von der Straße am Theater schon sehen können, ob bei ihm etwas liegt oder nicht.

Der Landkreis sei für die Abfuhr der gelben Säcke nicht verantwortlich, bestätigte Angela Friesse, Leiterin des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland (ÉMO). Verantwortlich für die gelben Säcke sei das Duale System, das den Auftrag an Remondis vergeben habe. Die Firma in Werneuchen sei der Ansprechpartner. "Für den Bürger ist das unverständlich, weil wir die Tourenpläne veröffentlichen und die Müllgebühren einziehen", sagte Angela Friesse. Die Abfuhr der gelben Säcke finanziere der Kunde bereits beim Einkauf der verpackten Ware. Das Duale System wiederum bezahlt dem EMO die Veröffentlichung seiner Touren. Angela Friesse vermutete als Ursache für die legen gebliebenen Säcke die schlechten Witterungsbedingungen. Nach den starken Schneefällen am Montag seien die Entsorgungsfahrzeuge nicht überall hingekommen. Ihr seien bisher keine Beschwerden zu Ohren gekommen. Die Zufahrt zum Ziegenhof in Zollbrücke sei für die Müllabfuhr nicht optimal.

"Wir können bei diesen schlechten Bedingungen Ausbauten nicht anfahren", erklärte Sven Mafke, Einsatzleiter von Remondis in Werneuchen. Wegen ein paar gelben Säcken wollten die Fahrer keine Unfälle riskieren oder sich festfahren. Das Tückische an der Straße zum Ziegenhof sei die sehr kurze aber steile Abfahrt in der Höhe des Theaters am Rand auf den unbefestigten Weg. Dieser sei dem Fahrer am Dienstag zu gefährlich erschienen. "Wir haben immerhin 20 -Tonnen-LKW", so der Einsatzleiter. Einige von ihnen hätten sich am Montag selbst in Stadtgebieten festgefahren

Auch am 17. Januar herrschten alles anderen als gute Bedingungen. "Der Schnee auf dem Weg zum Ziegenhof war zuerst getaut und dann wieder zu einer Eisfläche gefroren", sagte Sven Mafke. Der Fahrer wollte daher kein Risiko eingehen. Michael Rubin rät er, die Säcke notfalls an die asphaltierte Straße am Theater am Rand zu fahren.

Der Remondis GmbH fährt die gelben Säcke ab und leert die gelben Tonnen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim. Im Barnim fahre die Firma zusätzlich den Hausmüll ab, ergänzte Sven Mafke.