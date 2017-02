Wenn Zappel-Max Schach spielt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Seit zwei Jahren gibt es in der Arche, die sich gerade in ein Mehrgenerationenhaus verwandelt, den familienunterstützenden Dienst mit umfangreichen Angeboten. Seit Kurzem berät Stefanie Rau Familien über alles, was an Hilfen möglich ist und wie das Ganze auch finanziert werden kann.

Stefanie Rau ist 36 und zweifache Mutter. Und sie weiß, was es bedeutet, wenn man ein sogenanntes Zappelphilipp-Kind hat. "Mein Max hat ADHS. Viele Jahre habe ich versucht, Hilfe zu bekommen, wurde selbst nicht ernst genommen. Es ist zugleich für Eltern eine Riesenhürde, sich einzugestehen, dass das eigene Kind Auffälligkeiten hat. Da ich aber weiß, wie man sich fühlt, kann ich ähnlich Betroffene gut beraten", sagt Stefanie Rau.

Nicht nur sozial-emotional auffälligen Kindern und Jugendlichen - und dabei in erster Linie den betroffenen Familien -, sondern auch solchen mit geistigen, psychischen oder seelischen Störungen soll geholfen werden. "Der familienunterstützende Dienst (fuD/d.A.) besteht aus geschulten Ehrenamtlern, die in die Familien gehen, sich um die Kinder kümmern und so die Erwachsenen entlasten, ihnen die Luft geben, mal Kraft zu schöpfen", umschreibt Stefanie Rau die Arbeit. Ihr siebenjähriger Max zum Beispiel hat durch seinen Helfer das Schach spielen gelernt. "Wenn die beiden sich miteinander beschäftigen, habe ich Zeit für den kleinen Bruder von Max und muss nicht dauernd mit Riesenantennen hören, was wieder im Kinderzimmer zu Bruch geht", sagt sie.

Zwölf Ehrenamtler, die derzeit neun Familien betreuen, gehören zum fuD. Sie alle bringen Empathie mit, sind geschult, was die möglichen Krankheitsbilder angeht, und in ganz Märkisch-Oderland unterwegs. Wie oft sie in die Familien gehen, wie eng die Beziehung wird und wie lange sie dauert - all das bestimmen die Familien und die Ehrenamtler gemeinsam. "Ich würde mich freuen, wenn wir auf diesem Weg Angehörigen die Angst und die Hemmschwelle nehmen, sich Hilfe zu holen. Leider gibt es in unserer Gesellschaft immer noch Stigmata. Aber, wir arbeiten daran und bieten Hilfe", sagt Stefanie Rau. Sie und ihr Vorgesetzter Michael Nöthlings, der sich auf Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung spezialisiert hat, stehen betroffenen Familien, aber auch interessierten Ehrenamtlern für den familienunterstützenden Dienst immer jeden dritten Dienstag im Monat von 14 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Arche zur Verfügung. "Aber auch über diese Sprechzeit hinaus sind wir jederzeit telefonisch zu erreichen", verspricht Stefanie Rau.

Zum Beispiel auch zum neuesten Projekt, der Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung beziehungsweise psychisch-seelischen Erkrankungen. Sechs Wohnungen werden für sechs Bewohner in der Wolterstraße 5-9 bis zum 1. April hergerichtet. Sie werden ambulant betreut, sollen, so viel es geht, ihren Alltag selbst bestimmen. "Zielgruppe sind 20- bis 35-Jährige. Wir wollen das für dieses Klientel knappe Wohnraumangebot in Märkisch-Oderland erweitern", sagt Arche-Chef Ralf Lauckner.

Bereits zwei Interessenten haben sich gemeldet, ein dritter überlegt sich das gerade. "Uns ist wichtig, dass diese WG mitten im Ort und gut angebunden an den ÖPNV eröffnet wird. Wir wollen so auch Vorurteile abbauen und einen Teil für die Inklusion beitragen", sagt Lauckner.

Wer sich beraten lassen möchte, auch zu Finanzierungsmöglichkeiten etwa über das persönliche Budget, der wendet sich an Stefanie Rau oder Michael Nöthlings, Tel. 03342 21584.