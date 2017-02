Schwierige Bedingungen für den SV Altlüdersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Hassan Salhab (rechts) trug das lila-weiße Trikot des SV Altlüdersdorf bereits in der Rückrunde der Saison 2013/14 und der Hinrunde 2014/15. © Stephanie Fedders

"Normaler Trainingsbetrieb ist bei uns absolut nicht möglich", sagt Frank, der schon froh ist, wenn er mit seinem Team überhaupt mal auf einen Fußballplatz gehen kann. Oftmals müsse man aber ins Fitnessstudio oder in eine Halle ausweichen. Aber auch das sei nicht immer so einfach: "Die meisten Indoor-Soccer-Hallen, also welche mit Kunstrasenbelag, sind inzwischen ausgebucht." Selbst wenn man einen Platz bekomme, ist aber an normales Training nicht zu denken. "Taktisch kann man dort nicht arbeiten. Das Spielerische, die Bewegung am Ball, steht dann im Vordergrund."

Für einen Fußball-Oberligisten, der sich mitten im Abstiegskampf befindet, sind das natürlich unbefriedigende Verhältnisse. "Bei uns auf dem Dorf haben wir nicht die gleichen Bedingungen wie andere Vereine", so Frank. "Wir haben nur den einen Rasenplatz, der bei entsprechendem Wetter einfach nicht mehr bespielbar ist." Staffelkonkurrenten, die über Kunstrasenplätze auf ihren Sportanlagen verfügen, hätten dadurch einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Überlegungen, die Altlüdersdorfer Anlage ebenfalls um einen Kunstrasenplatz zu erweitern, gebe es laut Frank nicht. "Klar denkt man mal drüber nach. Aber man kommt dann immer relativ schnell an den Punkt, an dem man merkt, dass so ein Vorhaben finanziell einfach nicht zu stemmen ist."

Dass die Altlüdersdorfer nicht die Einzigen sind, die unter den kalten Temperaturen leiden, weiß Frank natürlich auch. "Das merkt man ja allein schon daran, dass von den geplanten Testspielen viele wieder abgesagt werden müssen." Auch das für den gestrigen Donnerstag angesetzte Duell bei Berlinligist Berliner SC ist ausgefallen. Der Coach hofft nun, dass wenigstens die Testpartie bei Berlinligist BFC Dynamo II am Sonnabend um 14 Uhr angepfiffen werden kann: "Es wäre schon gut, wenn wir vor dem Rückrundenauftakt nochmal auf einem Fußballfeld stehen würden."

Gedanken, wie den schwierigen Platzverhältnissen im Winter aus dem Weg gegangen werden könnte, macht sich der SVA-Coach immer mal wieder: "Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, ob man den Spielplan in der Hinrunde nicht etwas ausweitet, also mehr als die Hälfte der Saisonspiele vor der Winterpause austrägt." Dann könnte die Rückrunde später starten und die Mannschaften könnten sich ordentlich auf diese vorbereiten. "Aber ich habe solche Dinge ja nicht zu entscheiden", so Frank. Letztendlich bleibt dem Coach wie jedes Jahr nichts anderes übrig, als auf einen baldigen Temperaturanstieg zu hoffen.