Oberkrämer wächst kräftig

Auffallend ist der starke Zuzug in die sieben Ortsteile der Gemeinde. Während 821 Auswärtige im vergangenen Jahr ihren Wohnsitz nach Oberkrämer verlegten, stehen ihnen nur 646 Wegzüge gegenüber. Immerhin 129 Oberkrämer zogen innerhalb der Gemeinde um. Dem starken positiven Saldo bei der Einwohnerwanderung von 175 hinzu gewonnenen Bürgern steht ein leicht negatives Verhältnis bei den Geburten und Sterbefällen gegenüber. So kamen 2016 auf 73 Neugeborene 86 Oberkrämer Einwohner, die zu Grabe getragen werden mussten.

Bemerkenswert ist auch der anhaltend starke Überschuss an Männern in Oberkrämer. Trotz relativ großer Bewegungen bei Weg- und Zuzügen stehen den 5 760 männlichen Einwohnern aktuell nur 5 533 weibliche gegenüber. Der Anteil der ausländischen Mitbürger ist in den vergangenen zwölf Monaten übrigens gesunken. Waren Ende 2015 424 Ausländer gemeldet, sind es nun nur noch 365, darunter sind aktuell 204 EU-Bürger.

Beim Blick in die Ortsteile ist daher auch Bärenklau - mit dem Asylbewerberheim in der Statistik - der einzige Ortsteil, der maßgeblich Einwohner verloren hat. Den größten Zuwachs verzeichnete 2016 Bötzow, wo nunmehr 1 590 Menschen leben, 41 mehr als 2015. 38 Einwohner hinzugewonnen hat Vehlefanz und kommt damit auf 907. In Schwante, der mit 1 022 Bürgern zweitgrößten Gemeinde Oberkrämers, blieb der Zuwachs mit einem Einwohner hingegen überschaubar. Marwitz hat genau einen Bürger verloren und kommt auf 718. Der kleinste Ortsteil trotz elf Zuwächsen ist nach wie vor Neu-Vehlefanz mit 187 Einwohnern. Mit 13 Bewohnern im Plus ist Eichstädt. Hier kommt man jetzt auf 411 mit Hauptwohnsitz Gemeldete.