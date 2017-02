Projektwoche der "Hub Akademie"

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Vom 6. bis zum 11. Februar 2017 besuchen 14 junge Künstler der neuseeländischen "The Hub Akademie" auf Einladung des CVJM-Brandenburg (Christlichen Verein Junger Menschen) die Wiege der Mark. Das Ensemble von "The Hub Akademie", das Menschen aus vier Nationalitäten vereint und gerade durch Europa tourt, wirbt für eine multikulturelle Gesellschaft, für Toleranz, Offenheit und Völkerverständigung. Die Projektwoche in Brandenburg an der Havel, in der auch auch ein Besuch der Flüchtlingsunterkunft Rolandskaserne geplant ist, thematisiert den Umgang mit Geflüchteten.

In der Projektwoche treten die Neuseeländer in verschiedenen Schulen der Stadt auf. Sie zeigen dort jeweils eine 40-minütige Show, die Songs aus Polynesien und Maori-Tänze beinhaltet. Geplant ist auch ein Austausch mit Schülern über die Situation von Geflüchteten.

Am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 13 Uhr lädt "The Hub Akademie" Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 20 Jahren zu einem Workshop-Tag ein. Die Workshops zu Hip Hop- und Jazz-Dance sowie Gesang, die im Wichernhaus des CVJM-Brandenburg, Hauptstraße 66, stattfinden, dauern jeweils drei Stunden und kosten fünf Euro pro Person.

Ebenfalls am Samstag zeigt "The Hub Akademie" um 19.30 Uhr das 90-minütige Bühnenprogramm "Far from Home", das von Heimatverlust und Versöhnung handelt. Die Show mit Live-Band, Tanz und Theater richtet sich vor allem an Teenager und kostet drei Euro Eintritt.

"The Hub Akademie" ist eine Schule für darstellende Künste mit Sitz in Auckland, Neuseeland. Direktor Wayne Todd lehrte die vergangenen 18 Jahre an der christlichen EXCEL School of Performing Arts. 2018 soll unter der Leitung von Wayne und seiner Frau Kylie Todd auch in Deutschland ein Standort von "The Hub Akademie" eröffnet werden.

Mehr Infos beim CVJM-Brandenburg im Wichernhaus, Hauptstraße 66, Tel. 03381/223180