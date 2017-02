Bundesliga-Flair auf Heidering

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549375/

Erstklassiges Können: Der MSC Wittstock fährt ab April wieder in der 1. Speedway-Bundesliga um Punkte. Traditionell treten die "Wölfe" in schwarzer Montur an.

Erstklassiges Können: Der MSC Wittstock fährt ab April wieder in der 1. Speedway-Bundesliga um Punkte. Traditionell treten die "Wölfe" in schwarzer Montur an. © MZV/Gunnar Reblin

Zwei Heim- und zwei Auswärtsrennen stehen auf dem Saisonplan. Und ein echter Kracher erwartet die Ruppiner Speedway-Fans zum Heimdebüt am 26. Mai. Dann nämlich treten die "Wölfe" gegen den amtierenden Meister AC Landshut an. Zum Saisonstart geht es jedoch erst einmal nach Bayern. Die Wittstocker fahren bei den DMV White Tigers im Rottal-Stadion Pocking um Punkte. "Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen", erklärte Frank Mauer. Der Vorstandsvorsitzende des MSC will bewusst keine direkte Zielstellung beziehungsweise Platzierung ausgeben, um "keine übertriebene Erwartungshaltung aufkommen zu lassen". Mit der Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne verbinden Mauer und seine Mitstreiter die Hoffnung, künftig wieder mehr Zuschauer auf den Heidering zu ziehen. Denn zuletzt sank das Fan-Interesse, die Wittstocker im Teamcup (2. Liga) sehen zu wollen. Weitaus üppiger besetzt waren die Tribüne und die Ränge des Ovals stets bei speziellen Veranstaltungen wie dem Ostseepokal oder dem Race of the Night, die auch in diesem Jahr wieder vom MSC ausgerichtet werden.

Knapp 900 Zuschauer hatten zuletzt die Heimrennen des Speedway-Teams aus Wolfslake in der Bundesliga verfolgt. Der Club, im benachbarten Oberhavel beheimatet, zählte aber vor nicht all zu langer Zeit um die 2 000 Besucher. Nun zogen sich die Wolfslaker aus der höchsten Liga zurück. Weniger, aber auch wegen des abnehmenden Zuschauerinteresses, jedoch viel mehr begründet mit einer Änderung im Reglement in der 1. polnischen Liga. Die neuen Statuten erlauben den polnischen Stahlschuh-Stars neben dem Start in der heimischen Liga darüber hinaus nur noch die Teilnahme in zwei weiteren Ligen. Da die Fahrer in Dänemark, Schweden oder Tschechien - also in den Top-Ligen - mehr Geld verdienen können als in der deutschen Bundesliga, sind die polnischen Piloten für deutsche Clubs schwer zu finanzieren. Wolfslake sah somit die Konkurrenzfähigkeit nicht mehr gegeben und zog sein Team zurück (RA berichtete).

Als MSC-Chef Frank Mauer davon erfuhr, setzte er Ende vergangenen Jahres alle Hebel in Bewegung, um Wittstock wieder zu einem Erstligisten zu machen. "Ich habe mich nochmal bei den Wolfslakern rückversichert, ob sie wirklich nicht melden. Als sie mir das bestätigten, habe ich sofort die Verhandlungen mit den Fahrern aufgenommen", so Mauer. Mit dem Liebenthaler Christian "Hefe" Hefenbrock und seinem Sohn Steven, die beide auch für Wolfslake an die Leine rollten, war schnell eine Einigkeit erzielt. Sie sind die beiden Lokalmatadoren im "Wölfe-Team". Der dritte im Bunde wäre eigentlich Mathias "Matze" Schultz gewesen, doch der hat seine Karriere kürzlich beendet.

Doch Frank Mauer, der seit Jahren über beste Kontakte in der Speedway-Szene verfügt, hatte seinen Fahrer-Stamm schnell beisammen. Vom Meister aus Landshut wurde Michael Härtel verpflichtet. Der 18-jährige Bayer war Deutscher Speedway U-21-Meister 2013. Härtel ist den Ruppiner Fans aufgrund zahlreicher Auftritte auf dem Heidering bekannt. Ebenso wie der Niederländer Darrell de Vries, der im Mai diesen Jahres erst seinen 17. Geburtstag feiert, oder auch Maximilian Pott aus Güstrow. Das MSC-Team komplettieren der 40-jährige Routinier Mirko Wolter aus Gnutz und zwei weitere ausländische Talente. Zum einen der Däne Mads Hansen (16 Jahre) und Viktor Trofimov (18). Als Teammanagerin fungiert Manuela Hinrichs, Norbert Hirt als Betreuer. Mauer zu seinem Team: "Ich denke, wir haben da ein ganze interessante Mischung beisammen. Alle kennen sich, so haben wir auch einen guten Teamspirit." Ohne Top-Ausländer - "Das wollte ich nicht und ging auch nicht" (O-Ton Mauer) - sieht er den MSC gut aufgestellt für die Bundesliga. "Es wird sich zeigen, welche Rolle wir in dieser Liga spielen werden." Wichtiger als die Platzierungen ist Mauer, dass die Wittstocker gute, spannende Rennläufe bieten.

Bundesliga-Rennen 2017:

15. April: DMV White Tigers - Wittstock

17. April: Landshut - Brokstedt

29. April: Stralsund - White Tigers

1. Mai: Brokstedt - Stralsund

7. Mai: DMV White Tigers - Landshut

26. Mai: Wittstock - Landshut

10. Juni: Stralsund - Wittstock

9. Juli: Brokstedt - DMV White Tigers

28. Juli: Landshut - Stralsund

28. Juli: Wittstock - Brokstedt