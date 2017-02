Orientierungsseminar für Existenzgründer

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das nächste Seminar für Existenzgründer führt die IHK Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsverbund Teltow e.V. in der Zeit vom 9. bis 11. März 2017, täglich von 09:00 bis 15:00 Uhr, im RegionalCenter der Industrie- und Handelskammer Potsdam in der Jacobstraße 7 durch. Der Lehrgang richtet sich an Existenzgründer aber auch an kaufmännische Führungskräfte, der im Aufbau befindlichen kleinen und mittleren Unternehmen.