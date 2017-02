Mit Hotdogs und Burgern durch die "SuperBowl"-Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Nicht irgendein Budweiser, es müsse schon importiertes amerikanisches Budweiser sein, sagt Christian Heidekorn mit einem Lachen. Bei dem Spieler des Rugby-Zweitligisten Veltener RC laufen die Vorbereitungen, um gut gerüstet in die 51.Auflage des "Super Bowls" zu gehen. Diese wird in der Nacht von Sonntag zu Montag im Fernsehen übertragen.

Es ist das mit reichlich Showelementen unterfütterte größte Sportereignis der Welt. "Ich mag das Flair sehr. Die Aufmachung ist klasse", erzählt Heidekorn, der das Finale der National Football League (NFL) aller Voraussicht nach mit seinem Cousin schauen wird. Typisch amerikanisch werde der Abend aussehen - mit Burgern und Hotdogs.

Wenn um 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Duell um die Super-Bowl-Trophäe angepfiffen wird, steht das von Christian Heidekorn favorisierte NFL-Team allerdings nicht auf dem Platz. Seine Dallas Cowboys mussten sich im Playoff-Viertelfinale den Green Bay Packers in einem Krimi 31:34 geschlagen geben. So kann sich der Veltener nun ganz entspannt das Endspiel zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons anschauen.

Anders als Heidekorn interessiert sich Linus Dömeland weniger für die Show als für das Spiel. Der Linksaußen von Handball-Drittligist Oranienburger HC schaut des Sports wegen den Super-Bowl - und das auch nicht zum ersten Mal. "Ich bin schon seit mehreren Jahren mit dabei. Wegen der Halbzeitshow gucke ich mir das aber nicht an. Mich interessiert, wer am Ende gewinnt und wie die Partie läuft."

Verfolgen wird er das Duell zwischen Atlanta und New York gemeinsam mit einigen Mitspielern vom OHC - "so etwa zehn Leute werden wir am Ende schon sein." Typisch amerikanisch wird das Buffett bei den Handballern aber nicht ausfallen. "Wir geben uns mit ganz normalen Chips und Getränken zufrieden."

In diesem Jahr drückt Dömeland den Falcons aus Atlanta die Daumen. "Sie haben eine überraschend starke Saison gespielt und hätten es verdient, am Ende den Titel zu gewinnen." Die in Kürze endende NFL-Saison ist die erste Spielzeit, die der 23-Jährige komplett verfolgt hat - in den Jahren zuvor schaltete er nur zum Finale ein. Ein Lieblingsteam hat Dömeland aber noch nicht gefunden: "Das wird sich aber demnächst bestimmt herauskristallisieren", ist der Oranienburger sich sicher.

Bevor die Übertragung in der Nacht zu Montag allerdings losgeht, steht in der OHC-Runde noch etwas anderes auf dem Programm: "Selbst ein bisschen Football zu spielen, gehört bei uns dazu", sagt Dömeland. Die körperliche Belastung hält sich dabei aber in Grenzen. "Wir spielen vorher noch "MaddenNFL 17' auf der Konsole."

Wer in die virtuelle Welt des Footballs auf Playstation, XBox oder PC eintaucht, wird zwangsläufig mit reichlich taktischen Details rund um diesen Sport konfrontiert. Dort werden beispielsweise Spielzüge optisch so aufgearbeitet, dass sie nachvollziehbar sind. Laufwege im Fernsehen genau zu erkennen, ist da schon eine ganze Ecke schwieriger. "Wir haben im Rugby auch verschiedene Dinge, die wir einstudieren. Aber im Football ist das noch komplexer", sagt Veltens Christian Heidekorn.

Ohnehin seien sich beide Sportarten zwar "sehr ähnlich. Trotzdem gibt es große Unterschiede." Dabei denkt der Rugbyspieler nicht nur an die "gut gepolsterten NFL-Stars. Wir haben fast gar keinen Schutz." Auch die vielen Unterbrechungen während einer Football-Begegnung seien ein großer Unterschied. "Dort wird ja die Zeit gestoppt, wenn der Ball am Boden ist. Bei uns ist die Zeit fortlaufend. Außerdem sind die 15 Spieler, die bei uns auf dem Platz stehen, für Angriff und Verteidigung zuständig", erklärt Heidekorn. Bei der in Amerika so heißgeliebten Sportart gibt es beispielsweise für "Offense" und "Defense" eigenständige Kader.