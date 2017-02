Hohe Kriminalität beiderseits der deutsch-polnischen Grenze

artikel-ansicht/dg/0/

Für Kriminelle existiert keine Grenze: Das Foto entstand in Vorpommern, wo Polen und Deutschland nicht durch Flüsse getrennt sind. In beiden Teilen der Grenzregion liegt die Kriminalitätsrate deutlich höher als im jeweiligen Inland. © dpa

So aggressiv wie am Donnerstag in Frankfurt (Oder), wo eine Frau am frühen Morgen von einem Autodieb überfallen wurde, als sie das Eis von ihrer Pkw-Scheibe kratzte, gehen die Täter zwar nur selten vor. Dennoch hat die Polizei im Grenzgebiet beider Länder alle Hände voll zu tun. Ein Beispiel: Erst in der Nacht zum Montag wurde in der Kleinstadt Osno, knapp 30 Kilometer östlich von Frankfurt - ein Geldautomat gesprengt. Fünf ähnliche Delikte hatte es in den vergangenen Monaten bereits in anderen grenznahen polnischen Orten gegeben.

Das sind zwar längst nicht so viele wie in Brandenburg, wo im vergangenen Jahr 27 Geldautomaten in die Luft flogen. Kriminalisten gehen aber davon aus, dass man es häufig mit den gleichen Tätergruppen zu tun hat.

Ähnliches gilt für den Autodiebstahl. Grenznahe polnische Städte wie Slubice, Gorzów oder Zielona Góra, in denen im vergangenen Jahr 27, 103 beziehungsweise 129 Autos gestohlen wurden, sind von der Kriminalität viel stärker betroffen als vergleichbare Orte im Inland. In Zagan, einer Kleinstadt östlich von Forst, stieg der Autodiebstahl im vergangenen Jahr von 30 auf 49 Fälle.

"Für zahlreiche Gruppierungen spielt die Grenze überhaupt keine Rolle mehr", sagt Peter Sostaric. Er ist Abteilungsleiter für die grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und auch an den gemeinsamen deutsch-polnischen Ermittlungsteams beteiligt, die in den vergangenen Jahren im Kampf gegen Autodiebesbanden gebildet wurden.

Trotz dieser Kooperation, die von beiden Seiten gewürdigt wird, sind auch in den brandenburgischen Grenzgemeinden entlang von Oder und Neiße im vergangenen Jahr erstmals wieder mehr Autos gestohlen worden als im Jahr zuvor. Allein in den ersten zehn Monaten (die endgültige Jahresstatistik liegt noch nicht vor) verschwanden zwischen Schwedt, Frankfurt (Oder) und Guben 348 Fahrzeuge - etwa genauso viele wie im gesamten Jahr 2015.

Wenn deutsche und polnische Polizisten oder Grenzschützer gemeinsam unterwegs sind - was aufgrund der Personalknappheit in beiden Ländern viel seltener vorkommt, als man es sich in zwischenstaatlichen Vereinbarungen eigentlich vorgenommen hat -, stoßen die Beamten fast zwangsläufig auf Kriminelle. So wurden in der vergangenen Woche allein in der Nähe des Autobahn-Grenzübergangs Swiecko gleich drei Polen festgenommen, die mit gestohlenen Autos über die Oder gefahren waren. "Als wir den Besitzer eines in Berlin gestohlenen Audis anriefen, hatte der noch nicht einmal bemerkt, dass sein Wagen verschwunden war", berichtet die Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, Irena Skuliniec.

Bei den in Brandenburg aufgeklärten Autodiebstählen stammte im vergangenen Jahr ein Drittel der Tatverdächtigen aus Polen, beim Diebstahl von Solarmodulen waren es sogar 68 Prozent. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass nicht einmal ein Viertel der Autodiebstähle aufgeklärt wird.

Dass man in der Zusammenarbeit mit polnischen Ermittlern große Fortschritte gemacht habe, "aber noch längst nicht zufrieden sein kann", hatte Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke erst kürzlich auf einer Veranstaltung in Gorzów eingeräumt. Deshalb soll bis spätestens 2018 eine gemeinsame Polizeidienststelle an der Grenze entstehen, durch die parallele Ermittlungsverfahren in beiden Ländern vermieden werden sollen. Bisher treffen sich die Ermittler alle zwei Wochen.

An seiner Forderung, nicht nur die Verfahren gegen den Autodiebstahl, sondern auch gegen andere grenzüberschreitende Delikte in der Staatsanwaltschaft Frankfurt zu konzentrieren, hält auch Abteilungsleiter Peter Sostaric fest. Bereits im vergangenen Juni war er gemeinsam mit dem Chef der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Helmut Lange, mit dieser Vorstellung in die Öffentlichkeit gegangen - verändert hat sich bisher aber nichts.

"Wir haben es mit flexiblen Banden zu tun, die sowohl Autos wie Solaranlagen und viele andere Dinge stehlen, die sich zu Geld machen lassen", erläutert Sostaric. In der Fachsprache würden solche Kriminelle als "Mobile Organised Crime Groups" (mobile Banden) bezeichnet. "Da hilft es nichts, wenn ein Verfahren in Neuruppin, zwei in Cottbus und drei bei uns laufen", so Sostaric. Die Ermittlungen müssten gebündelt werden.