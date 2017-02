Im Naturparkzentrum ist was los!

artikel-ansicht/dg/0/

Zum Vergleich: Im Jahr 2015 kamen 15.266 Gäste in das Naturparkzentrum nach Raben, 2014 waren es noch 13.833. Ein guter Grund für das Team um Naturparkchef Stefan Ratering zufrieden zu sein. Und auch insgesamt fällt die Bilanz von Naturparkzentrumsleiterin Juliane Wittig für 2016 durchweg positiv aus: "Dass letztes Jahr so ein tolles Jahr war, ist vor allem unserem sehr gut besuchten Jubiläumsweihnachtsmarkt zu verdanken. Allein bei der Veranstaltung hatten wir 3.200 Besucher. Ansonsten hatten wir guten Zulauf dank unserer Trappenausstellung im Frühjahr, und auch unser Wolfspräparat in der Naturparkausstellung erfreute sich großer Beliebtheit. Unser Umweltbildungsprogramm war sehr gut nachgefragt - 2.005 Kinder in 89 Gruppen, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 43 Prozent. Wir sind natürlich immer auch wetterabhängig - der Sommer war gut", so das Fazit. Allein Ostern und der Herbst hätten wettertechnisch noch ein bisschen besser mitspielen können. Um seinen Gästen weiterhin garantierte Qualität bieten zu können, hat es das Naturparkzentrum geschafft, sein "Service-Qualität Deutschland"-Siegel zu verteidigen. "Dazu müssen wir alle drei Jahre Unterlagen einreichen und jährlich Maßnahmen zur Verbesserung der Service-Qualität nachweisen. Zum Beispiel haben wir eine Fahne vor unserem Naturparkzentrum aufgestellt, damit wir besser gefunden werden, haben im Veranstaltungsraum einen Lesebereich mit Couch eingerichtet oder haben unseren Infokasten neu gestaltet, damit sich Gäste auch über Veranstaltungen informieren können, wenn die Info geschlossen ist. Wir bekommen die offizielle Urkunde wahrscheinlich auf der ITB überreicht, aber die Re-Zertifizierung ist schon seit Herbst 2016 abgeschlossen. Wir tragen jetzt schon seit fast sieben Jahren das Qualitätssiegel", so Juliane Wittig stolz. Veranstaltungen wie Kräutertage, Wanderungen, die am Naturparkzentrum gestartet sind oder natürlich auch die Apfeltage im September haben sich ebenfalls positiv auf die Entwicklung des Zentrums ausgewirkt.

All das und noch vieles mehr soll auch im begonnen Jahr 2017 fortgesetzt werden. So laufen die Vorbereitungen für den 20. Geburtstag des Naturparkzentrums am 10. Juni, der mit einem Familienfest gefeiert werden soll, auf Hochtouren. Und auch Naturparkverein und Naturparkverwaltung planen für das Jubiläumsjahr 20 Jahre Naturpark verschiedene Veranstaltungen. Den Auftakt dazu wird die Eröffnung der Rothirschausstellung am 3. März bilden. Doch schon im Februar dürfen sich Interessierte auf eine Veranstaltung freuen: "Schon am 26. Februar findet bei uns im Infozentrum eine Samentauschbörse mit Vortrag über seltene Kulturpflanzen statt. Der Parkförderverein Wiesenburg hatte diese Veranstaltung von 2011-2014 organisiert - wir haben das Format übernommen und veranstalten das jetzt bei uns im Naturparkzentrum", verrät Juliane Wittig. Danach gibt es über das ganze Jahr verteilt eine Vielzahl von diversen Veranstaltungen für alle Altersgruppen bis hin zu den Apfeltagen am letzten Septemberwochenende und dem Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Ab Ostern fährt dann auch wieder täglich die Burgenlinie nach Raben, sodass noch mehr Gäste und Wandergruppen nicht nur am Wochenende und in den Ferien, sondern auch unter der Woche das Naturparkzentrum erreichen und aus der Vielzahl von Angeboten aussuchen können.

Weitere Informationen zum Naturparkzentrum, zu allen Angeboten und den Veranstaltungen finden Interessierte unter www.flaeming.net