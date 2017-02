Oranienburg: Vewirrter Mann fordert Cannabis

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein offenbar verwirrter Mann hielt am Donnerstag gegen 15 Uhr Mitarbeiter einer Krankenkassen-Filiale in Oranienburg in Atem. An der Bernauer Straße forderte der Berlin Cannabis, das ihm sein Arzt offenbar verschrieben hatte. Er sei im Besitz eines entsprechenden Rezeptes, hieß es von der Polizei.