Toter Schwan im Schlosspark

Wiesenburg (MZV) In Potsdam-Mittelmark ist am vergangenen Mittwoch bei einem verendeten Wildvogel (Schwan) der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen worden. Durch das Veterinäramt sind die in der Geflügelpest-Verordnung bei Verdacht auf Wildgeflügelpest vorgesehenen Maßnahmen eingeleitet worden. Dazu gehört die Einrichtung des Sperrbezirkes und des Beobachtungsgebietes um den Fundort des infizierten Wildvogels. In diesen Gebieten gelten Beschränkungen für Geflügelhaltungen. Geflügel darf für die Dauer von 21 Tagen im Sperrbezirk und 15 Tagen im Beobachtungsgebiet nicht verbracht werden.