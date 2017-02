Vier Tore gegen iranischen Erstligisten

artikel-ansicht/dg/0/

So hatte Optik ganz klar die Kontrolle auf dem Feld. In der Startaufstellung waren Subke, Dülek, Ringhof, Turan, Stachnik, Leroy, Erkic, Ucar, Lindau, Kapan und Pllumbi.

Nicht nur der später eingewechselte Murat Turhan, sondern auch Jerome Leroy, Marcus Stachnik, Elson Pllumbi und Süleyman Kapan ließen einige gute Gelegenheiten aus. Trotzdem reichte es zu einem 4:0-Erfolg, die Treffer erzielten Dragan Erkic (3) und Süleyman Kapan.

Am Donnerstag wurde ab 10.00 Uhr noch einmal trainiert, dann hieß es Koffer packen und zurück in die Heimat. Am Samstagmittag können auch die bibbernden Rathenower Fans ihre sonnengebräunten Idole wieder begutachten. Um 13.00 Uhr kommt es am Vogelgesang zum Kreisderby gegen Verbandsligist SV Falkensee-Finkenkrug.