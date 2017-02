Mückenforscherin kartiert die kleinen Plagegeister

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (dpa) Der bundesweite Mückenatlas füllt sich. Privatleute hätten im vergangenen Jahr mehr als 7250 Briefe und Päckchen mit Exemplaren der stechenden Insekten eingeschickt, berichtete Doreen Walther, Mückenforscherin am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland). Rund 33 500 Mücken hat die Biologin nach Art und Herkunft bereits bestimmt und kartiert. Gemeinsam mit dem Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) arbeitet das ZALF seit mehr als vier Jahren an der Erfassung der in Deutschland vorkommenden und einwandernden Mückenarten.