Jobcenter ab 13. Februar im TGZ

Rathenow (MOZ) Das Rathenower Jobcenter des Landkreises Havelland zieht in der Zeit vom 6. bis 10. Februar um und bleibt in diesem Zeitraum geschlossen.

Die bisherige Dienststelle in der Puschkinstraße wird leergezogen, und die Mitarbeiter beziehen Räumlichkeiten im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) im Grünauer Fenn. Für dringende Anliegen hat der Landkreis zu den üblichen Öffnungszeiten einen Notbetrieb in der Berliner Straße 15, Rathaus, im 1. Obergeschoss eingerichtet. Dieser Standort wird auch nach dem Umzug als zentrale Anlaufstelle dienen. Termine im TGZ werden den Bürgern schriftlich mitgeteilt. Ab 13. Februar nimmt das Jobcenter sowohl im TGZ als auch in der Berliner Straße 15 die Arbeit auf.