Kompromiss vor dem Eiscafé

Rathenow/Steckelsdorf (MOZ) Manchmal lassen sich Probleme aus dem Weg räumen, wenn sich die Beteiligten noch einmal zusammen setzen und versuchen, einen Kompromiss zu finden. So verhielt es sich auch bei der Parksituation in der Steckelsdorfer Gartenstraße vor dem Eiscafé Schwarz.

Ortsvorsteher Currado Gursch (li.) und Marco Schwarz in der Straße vor dem Eiscafé. © weber

Im Sommer des vorigen Jahres stellte die Stadt zwei Vierer Fahrradständer direkt gegenüber dem Eiscafé auf, um in der engen Straße das wilde Parken von Gästen des Eiscafés, trotz genügend vorhandener Parkplätze, zu verhindern. Das wilde Parken störte einen Anwohner und ein Ortsbeiratsmitglied.

Durch Aufteilung der Fahrradständer und Vereinzelung im letzten Herbst verlor Marco Schwarz statt bisher zwei nun zwei bis drei weitere Parkplätze. Damit war der Inhaber des Eiscafés nicht einverstanden und wandte sich Anfang des Monats an die Lokalmedien. Auch BRAWO berichtete.

Daraufhin traf sich kürzlich Bauamtsleiter Matthias Remus mit Marco Schwarz zu einem Vor-Ort-Termin. Ortsvorsteher Corrado Gursch (CDU) hatte die Anwohner der Gartenstraße dazu eingeladen.

"Das eigentliche Problem ist nicht das Parken in der Straße. Das sind wir gewohnt und haben uns darauf eingestellt", waren sich die vier anwesenden Anwohner schnell einig. "Uns stört viel mehr, dass hier in der 30er Zone am Wochenende Gäste mit Motorrädern mit 50 bis 60 km/h durchrasen. Da muss etwas geschehen!"

Das ist aber nicht so einfach. "In Rathenow verwenden wir generell keine Fahrbahnschwellen zur Verkehrsberuhigung, da sie nicht den gewünschten Erfolg bringen", sagte Bauamtsleiter Remus. "Über dieses Problem soll der Ortsbeirat noch einmal entscheiden. Danach sehen wir weiter."

Bezüglich der Parksituation vor dem Eiscafé war man sich indes schnell einig. Die zwei oberen der vier Fahrradständer werden, sobald es die Witterung erlaubt, wieder abgebaut und im unteren, schmalen Fahrbahnbereich aufgestellt. Die Stadt weist zudem den schmalsten Abschnitt von zirka 100 Metern der Gartenstraße direkt gegenüber dem Eiscafé als Parkverbotszone aus. Um das wilde Parken auf der Einfahrt zum Eiscafé und auf dem Fußweg künftig zu verhindern, werden Barrieren aufgestellt.

"Mit diesem Kompromiss kann ich leben", war sich Marco Schwarz mit dem Ortsbeiratsvorsitzenden, dem Bauamt und den Anwohnern einig.