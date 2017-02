Schultheaterstück: Anne Frank

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549413/

Das jüdische Mädchen Anne Frank ist fünf Jahre alt, als seine Eltern 1934 beschließen, in die Niederlande zu emigrieren, um den Nazis zu entkommen. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande beginnt jedoch auch dort die Judenverfolgung. 1942 ist die Familie gezwungen, unterzutauchen und versteckt sich im Hinterhaus der Prinsengracht 263 in Amsterdam. Das Zimmer, dessen Eingang durch einen Bücherschrank verborgen ist, wird für Anne während der nächsten zwei Jahre überlebensnotwendiges Refugium und bedrückendes Gefängnis zugleich. Zu ihrem 13. Geburtstag bekommt sie ein Tagebuch geschenkt. Dieses Büchlein wird Annes beste Freundin. Ihm vertraut sie alles an, was sie erlebt, denkt und fühlt. Sie beschreibt eindringlich ihren Alltag, der geprägt ist von der quälenden Angst, entdeckt zu werden, und erzählt gleichzeitig voller Hoffnung und Lebensmut von ihren Träumen für die Zeit nach der Befreiung. Nach zwei Jahren wird das Versteck entdeckt und die Familie ins KZ nach Bergen-Belsen deportiert. Nur Vater Otto überlebt. Jahre später entdeckt er das Tagebuch seiner Tochter und beginnt zu lesen...

Tickets gibt es an der Theaterkasse des Kulturzentrums oder unter 03385/519051.