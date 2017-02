Birkenwerder muss Minus ausgleichen

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Gut elf Millionen Euro hat die Gemeinde Birkenwerder in den vergangenen Jahren gespart. Das Geld wird in Zukunft dingend benötigt, denn die Kommune plant große Investitionen im Ortszentrum, schafft es aber auch nicht, die aktuellen Ausgaben mit den Einnahmen zu decken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549417/

Mit einem Defizit von 432 000 Euro geht der Etatentwurf am nächsten Dienstag im Finanzausschuss in die erste Lesung. Den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich von Ein- und Ausgaben schafft Kämmerin Marei Graichen nur durch den Zugriff auf die Rücklagen. Das muss Birkenwerder bereits zum dritten Mal nacheinander tun. Die Kämmerin geht in ihrem Vorbericht zum Etatentwurf davon aus, dass sich die Einnahmesituation der Kommune auch künftig nicht verbessert. Andererseits haben die Jahresrechnungen ergeben, dass trotz des negativen Ansatzes am Jahresende ein positives Ergebnis erzielt worden ist.

Das lag in den Vorjahren unter anderem daran, dass aufgrund personeller Engpässe geplante Maßnahmen nicht oder nur mit Verspätung umgesetzt werden konnten und dass nach dem Prinzip der vorsichtigen Planungen zahlreiche Ansätze vorsorglich höher gewählt wurden. Insofern sieht sich die schuldenfreie Gemeinde trotzdem gut aufgestellt für die Zukunft.Die aufwendige Aufarbeitung mehrerer Jahresrechnungen führt die Kämmerin, die erst seit einem Jahr im Amt ist, auch als Grund für die verspätete Vorlage des Entwurfs an. Eigentlich sollte der Haushaltsplan mit Beginn des Jahres beschlossen sein, damit die Verwaltung arbeiten kann. "Für das Jahr 2018 ist das unser Ziel", kündigte Graichen an.

In diesem Jahr gibt es mehrere Ausgabenschwerpunkte. "Das Investitionsniveau ist für 2017 sehr hoch angesetzt", so die Kämmerin in ihrem Vorbericht. Hier eine Übersicht der wichtigsten Ausgaben:

¦ Die Vorbereitung der Neugestaltung der Ortsmitte läuft bereits auf Hochtouren. Dafür stehen dieses Jahr 490 000 Euro zur Verfügung. Darin enthalten ist zum Beispiel der Abriss der alten Schmiede (100 000 Euro). Weitere Mittel stehen für den Ideenwettbewerb bereit.

¦ Die Grundschule wird für 300 000 Euro mit moderner IT-Technik und Smartboards ausgestattet.

¦ Die Feuerwehr bekommt für 650 000 Euro ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug, das vor allem bei Autobahneinsätzen benötigt wird.

¦ Die Küche in der Kita "Festung Krümelstein" an der Summter Straße muss für 135 000 Euro erneuert werden.

¦ Für die Modernisierung des gemeindeeigenen Mehrfamilienhauses am Birkensteig 1 stehen 350 000 Euro zur Verfügung.

¦ Weil der Um- und Ausbau eines Nebengebäudes der Wohnunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Geschwister-Scholl-Straße planungsrechtlich kompliziert ist, sollen dort für 90 000 Euro zwei Container aufgestellt werden. Darin können eine Fahrradwerkstatt sowie ein Raum für Begegnungen eingerichtet werden.

¦ Der Bauhof braucht ein neues multifunktionales Fahrzeug für 180 000 Euro. Das vorhandene Fahrzeug wird immer reparaturanfälliger.

¦ Es gibt auch einige Vorschläge aus den Fraktionen. So wünscht sich die IOB eine Videoüberwachungskamera am Bahnhof und Outdoor-Fitnessgeräte auf dem alten Sportplatz. Die CDU möchte den Dorfanger zwischen Kirche und Jugendclub neu gestalten sowie einen Trimm-Dich-Pfad im Ort einrichten, und die Fraktion Birke schlägt vor, den Waldweg vom Friedhof zum Briesesee zu einem Wanderweg auszubauen.

Bevor der 300-seitige Etatentwurf dem Finanzausschuss am Dienstag (18.30 Uhr, Rathaus) Thema ist, wird den Gemeindevertretern am Montag in interner Runde das umfangreiche Zahlenwerk erläutert. Ziel der Kämmerin ist es, den Etat in der Gemeindevertretersitzung im April beschließen zu können. Bis dahin kann die Gemeinde keine freiwilligen Ausgaben tätigen.